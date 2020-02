Les fans de Pokémon Sword and Shield pourraient obtenir un t-shirt Ball Guy en participant au Challenge International 2020

Prouver que vous êtes “le meilleur comme personne ne l’a jamais été” est en fait une option pour les joueurs de Pokémon compétitifs. À partir du jeudi 27 février à 16 h 00 PST et jusqu’au lundi 1er mars à 15 h 59 Les joueurs PST, Pokémon Sword et Shield peuvent participer au Challenge International 2020.

Ceux qui réussissent le défi gagneront des points pour être invités aux Championnats du monde Pokémon, un événement hautement compétitif qui aura lieu à Londres, en Angleterre, en août. Cependant, pour participer au Challenge International, les joueurs doivent s’inscrire avant le jeudi 27 février à 15h59. PST sur leurs appareils Nintendo Switch.

Si vous n’êtes pas très compétitif, il y a une incitation supplémentaire à participer. Ceux qui ont participé à au moins une bataille lors du Défi international de février pourraient gagner un t-shirt mettant en vedette le populaire Ball Guy des jeux Sword and Shield.

Quelle majesté! Quel style! Ce T-shirt Ball Guy POURRAIT ÊTRE À VOUS en participant à au moins une bataille du Défi international de février à la fin de ce mois.

L’inscription à cet événement en ligne est ouverte jusqu’au 27 février à 15 h 59. PST – ne manquez pas votre chance! pic.twitter.com/r1STZjZhI7

– Jouez à Pokémon (@playpokemon) 25 février 2020

Que vous soyez un joueur de Pokémon compétitif ou que vous aimiez simplement jouer avec désinvolture, vous pourriez tout aussi bien participer à au moins une bataille dans le cadre du Défi international. Qui sait, vous obtiendrez peut-être ce doux swag de Ball Guy et pourrez le montrer la prochaine fois que vous jouerez à Sword and Shield. Bonne chance à tous ceux qui participent. Nous et Ball Guy prendrons racine pour vous.