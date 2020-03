Les fermetures de coronavirus aux États-Unis sauvent 600 000 vies, selon les données – .

Les coronavirus ont forcé la distanciation sociale et la fermeture des écoles et des entreprises, mais ces mesures sauvent des centaines de milliers de vies, selon les chercheurs.

Inverser le cours avant que la recherche sur les traitements ou les vaccins ne soit arrivée à maturité pourrait entraîner une augmentation incroyable des décès, car le système de santé est submergé par des patients gravement malades.

La pandémie de coronavirus a radicalement changé la façon dont beaucoup d’entre nous mènent notre vie quotidienne, mais les mesures apparemment drastiques prises aux États-Unis sauvent des centaines de milliers de vies. Cela, selon une nouvelle étude d’économistes dirigée par Martin Eichenbaum de la Northwestern University, est plus que suffisant pour maintenir et même étendre les efforts de distanciation sociale et les fermetures temporaires déjà en place à travers le pays.

Les nouvelles surviennent alors que les questions concernant la durée de la distanciation sociale et les fermetures d’entreprises commencent à augmenter. Le marché boursier américain est en difficulté, et le président Trump semble prêt à ramener le pays vers la normalité économique malgré la menace imminente pour la santé et le risque de décès catastrophiques.

Les responsables de la santé publique ont averti que pousser les gens à retourner au travail avant que le virus ne soit sous contrôle entraînera sans aucun doute un plus grand nombre de décès. Nous n’avons pas encore atteint le pic des infections aux États-Unis, et il est encore trop tôt pour dire à quel point cela va s’aggraver malgré les mesures déjà en place. Inverser le cours à ce stade serait une condamnation à mort pour des centaines de milliers, voire des millions de personnes.

Les chercheurs rassemblent un grand nombre de données dans leur article, puis tentent de prendre en compte une variété de facteurs externes qui pourraient influer sur la façon dont la société progresse. Ces variables comprennent le développement d’un médicament qui traite les symptômes de COVID-19 ainsi qu’un vaccin qui empêche en fait la maladie d’infecter les hôtes en premier lieu.

La clé à ce stade semble être la distance sociale, et c’est tout simplement parce que nous n’avons pas d’autre option. Alors que les experts de la santé et les médecins continuent de tester les médicaments existants et les combinaisons de divers médicaments contre le virus – et que d’autres groupes travaillent dur sur des vaccins expérimentaux qui pourraient sauver la journée de nombreux mois – rien de tout cela n’a d’importance pour le moment.

Nous sommes encore potentiellement à des semaines, voire des mois, de voir le pic de l’épidémie aux États-Unis, et pour le moment, notre seule arme contre sa propagation est de rester à l’écart les uns des autres. Ce n’est pas bon pour l’économie, bien sûr, mais si le compromis sauve des vies humaines, la décision devrait sembler évidente.

Sur la base du changement de ton des récentes allocutions publiques du président Trump, il semble de plus en plus que les États-Unis vont pousser à être «ouverts aux affaires» le plus tôt possible, quel que soit l’impact humain. Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir si c’est vraiment le cas, mais en ce moment, nous sauvons des vies en gardant le cap, et continuer ces mesures semble sage.

