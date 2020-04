Les films de SXSW seront montrés en ligne gratuitement par Amazon

La conférence South by Southwest (SXSW) de cette année a peut-être été annulée cette année en raison de problèmes de coronavirus, mais les films qui allaient y être présentés seront toujours diffusés. Et grâce à Amazon, ce ne sera pas seulement les participants qui profiteront de ces films, non plus. Amazon et SXSW travaillent ensemble pour les diffuser, et nous pourrons tous les regarder – gratuitement.

Ravis de partager cela avec tout le monde, et nous avons hâte d’honorer le travail des cinéastes talentueux #SXSW 2020. Un grand merci à @PrimeVideo pour la collaboration! https://t.co/QSUy52gmXZ

– SXSW (@sxsw) 2 avril 2020

Les détails sont encore inconnus (ou à déterminer), mais la nouvelle vient d’une annonce du compte Twitter d’Amazon Prime Video, confirmée par le compte du festival SXSW. Mais ce sera gratuit (comme dans la bière), même pour les abonnés non-Prime dans le cadre d’un événement de streaming de 10 jours. Nous ne savons pas s’il s’agit d’un flux en direct unique de chaque film sélectionné en série, ou d’une période de 10 jours pendant laquelle nous pourrions être en mesure de diffuser du contenu à la demande pour une visualisation plus flexible.

La sélection de titres n’a pas encore été publiée, et il semble que certains de la programmation originale du festival ne soient pas inclus (sur la base du phrasé “collection”), mais les choses choisies devraient provenir de cette liste, avec beaucoup de premières mondiales incluses.

Si vous rationnez votre Netflix et Hulu pour garder le contenu frais au cours des prochaines semaines (ou mois – qui sait maintenant), assurez-vous de vous connecter … chaque fois que cela se produit.