Les fissures iFixit ouvrent le nouvel iPad Pro 2020 dans son dernier démontage

iFixit a mis la main sur le dernier iPad Pro, ce qui signifie qu’il y a un nouveau démontage à regarder.

Plus sur Youtube iFixit a publié aujourd’hui sa dernière vidéo indiquant:

Nous sommes bloqués, mais cela ne nous empêchera pas de démolir le tout nouvel iPad Pro 12,9 pouces. C’est l’iPad qu’Apple dit être votre prochain ordinateur.

Avec une nouvelle puce A12Z Bionic qui, selon Apple, surpasse la plupart des processeurs d’ordinateurs portables et un nouveau système de caméra qui comprend un scanner lidar, nous avons beaucoup de nouvelles technologies à étudier ici. Les iPads ont toujours été difficiles à démonter, mais avec autant de temps à disposition, qu’allons-nous faire d’autre?

Dans le démontage, ils retirent l’écran de l’iPad et plongent directement dans le boîtier de la caméra de l’iPad, jetant un coup d’œil au nouveau scanner LiDAR. Ils ont également des images infrarouges du scanner LiDAR en action, ce qui est super cool et comporte un joli chat. Ensuite, ils examinent le système de caméra True Depth orienté vers l’avant, avant de regarder le port USB-C, la carte mère et la batterie.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Apple a annoncé la semaine dernière son tout nouvel iPad Pro arborant le nouveau scanner LiDAR pour une RA améliorée, ainsi que la vidéo 4K et la nouvelle prise en charge du trackpad et de la souris grâce à iOS 13.4. Vous pouvez consulter notre critique ici!

Des pros pour des pros

iPad Pro

Plus rapide, meilleur appareil photo et maintenant avec des lasers.

L’iPad Pro 2020 obtient enfin une expérience de caméra premium. Mais ce n’est pas tout. Vous pouvez être le premier à posséder un appareil Apple avec LiDAR aujourd’hui.