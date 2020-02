Les folles offres d’échange de Samsung sont de retour pour le Galaxy S20, économisez jusqu’à 700 $

Il y a deux raisons pour lesquelles Samsung est connu dans le commerce de téléphones pour ses derniers produits phares: vous pouvez rencontrer de graves problèmes, mais Samsung donne des valeurs folles au nom de la vente. Cette tendance devrait également se confirmer pour le Galaxy S20, Samsung offrant jusqu’à 700 $ sur les échanges, dont 600 $ pour les propriétaires de Pixel 4 mécontents et 300 $ pour les séries Pixel 3 et 3a. Cela peut vous procurer un Galaxy S20 pour aussi peu que 300 $.

Valeurs d’échange sur le site de Samsung.

Samsung a toutefois réduit la gamme de téléphones qu’il est prêt à accepter pour les échanges. Pour le Note10, la société repoussait jusqu’en 2015 pour des échanges acceptables, mais cette année, la liste est beaucoup plus courte:

Google

Pixel 4/4 XL: 600 $

Pixel 3/3 XL: 300 $

Pixel 3a / 3a XL: 300 $

Pomme

iPhone 11 Pro / Pro Max: 700 $

iPhone XS / XS Max: 600 $

iPhone 11: 600 $

iPhone 8 Plus: 300 $

Samsung

Galaxy Note10 / Note10 +: 700 $

Galaxy S10 / S10 +: 600 $

Galaxy S9 +: 300 $

Galaxy S10e: 300 $

Galaxy Note9: 300 $

Ces valeurs d’échange devraient être valables pour les versions déverrouillées et de marque de l’opérateur de ces téléphones, et avec elles, vous pouvez acheter un Galaxy S20 pour aussi peu que 300 $, un S20 + pour 500 $ ou un Galaxy S20 Ultra pour un peu- 700 $ moins gourmands, plus jusqu’à 200 $ de crédit instantané pour le magasin Samsung, selon celui que vous achetez. Le financement par l’opérateur peut également différer le coût initial après votre remise.

Pour accrocher cette offre, rendez-vous simplement sur le site de Samsung et “réservez” un appareil, en sélectionnant une option de reprise. Mais gardez à l’esprit que les antécédents de Samsung avec ces échanges ne sont pas les meilleurs, bien qu’au moins, vous obtenez plus de valeur que d’autres sociétés ne sont disposées à donner.