Les fonctionnalités Android 11 les plus importantes à ce jour

Le tout premier aperçu du développeur Android 11 est arrivé plus tôt dans la journée. Il s’agit de notre premier aperçu de la prochaine version d’Android, qui ne sortira pas sous une forme stable avant le troisième trimestre de l’année (probablement en août ou septembre).

L’aperçu du développeur qui arrive si tôt est assez remarquable car la plupart des PDD atterrissent généralement en mars. Le raisonnement derrière cette décision a probablement à voir avec la façon dont Android 11 est axé sur les développeurs en ce moment. La plupart des changements au sein du système ne sont pas accessibles aux utilisateurs, mais pourraient avoir un impact dramatique sur les applications Android existantes et à venir.

En tant que tel, installer Android 11 sur votre propre téléphone en ce moment ne vaut peut-être pas trop la peine. Il y aura beaucoup de bugs et la plupart des nouvelles fonctionnalités que vous ne verrez même pas. Cependant, nous avons compilé une liste en cours d’exécution des fonctionnalités les plus remarquables dans ce premier aperçu. Découvrez-les ci-dessous:

Nouvelles technologies: Android 11 va être beaucoup mieux lorsqu’il s’agit de travailler avec de nouvelles technologies, notamment la 5G, les écrans pliables et le décodage vidéo à faible latence pour les services de streaming de jeux tels que Google Stadia. Il y aura également une meilleure prise en charge du filtrage d’appels, une intégration plus approfondie des formats d’image tels que HEIF et une prise en charge de la propre API des réseaux de neurones de Google.Conversations améliorées des nuances de notification: Lorsque vous recevez un texte, vous pouvez voir le message le plus récent dans votre masque de notification. Non seulement vous pourrez voir plus de fil, mais vous aurez également des moyens plus riches de composer des messages, y compris un moyen d’envoyer des messages photo directement à partir de la notification.Bulles de conversation: Il s’agissait en fait d’une fonctionnalité lancée par Google dans Android 10. Cependant, Google l’inclut dans son propre résumé des fonctionnalités d’Android 11, ce qui nous porte à croire que Google va faire plus d’efforts pour que cela soit adopté par davantage de développeurs et OEM.Mode sombre contextuel: Le mode sombre à l’échelle du système lancé avec Android 10 obtiendra une «nouvelle» astuce avec Android 11: la possibilité d’activer ou de désactiver automatiquement en fonction de l’heure de la journée. Comme l’a remarqué Android Police, il s’agit en fait d’une fonctionnalité que les OEM comme Samsung ont déjà intégrée par eux-mêmes, mais maintenant, elle sera intégrée à Android.

Autorisations uniques améliorées: Vous savez comment dans Android 10, vous pouvez dire aux applications de récupérer vos données de localisation uniquement lorsque l’application est ouverte? Google étend cette fonctionnalité pour les autorisations de microphone et de caméra.Stockage étendu: Dans un souci de meilleure sécurité, les applications n’auront désormais accès qu’à certaines parties de votre système de fichiers. Il s’agira essentiellement d’applications «en silo» pour mieux protéger vos données privées. C’est un énorme changement pour Android et fait beaucoup de bruit dans la communauté des développeurs. Google reconnaît ces problèmes dans son article de blog sur Android 11, affirmant que cela donnera plus de temps aux développeurs pour passer entièrement au nouveau système.Améliorations pour Project Mainline: Android 10 a introduit la possibilité de mettre à jour des parties d’Android directement via le Play Store. Android 11 va encore plus loin en permettant à encore plus de parties d’Android d’obtenir des mises à jour sans avoir à envoyer un OTA complet.

Cette liste peut sembler assez courte, mais gardez à l’esprit qu’il existe de nombreuses autres mises à jour qui sont de nature beaucoup plus technique que l’utilisateur général ne verra jamais. Cependant, de nombreuses nouvelles fonctionnalités apparaîtront probablement dans les futures aperçus des développeurs d’ici le lancement stable d’Android 11. Restez à l’écoute!