Les fonctionnalités de l’appareil photo Samsung Galaxy S20 détaillées dans une nouvelle fuite

La série Galaxy S20 de Samsung sera lancée la semaine prochaine et à peu près tous les détails majeurs sur les téléphones ont été divulgués. Mais nous obtenons maintenant des informations sur certaines nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo que les produits phares S20 pourraient héberger.

Le diffuseur en série et contributeur XDA, Max Weinbach, a déclaré que les trois téléphones Galaxy S20 bénéficieront d’une fonction d’appareil photo appelée QuickTake. Cela permettra aux utilisateurs de capturer trois photos individuelles en même temps à partir des caméras principales, ultra-larges et téléobjectif.

aussi parce que vous l’avez totalement raté dans le S20, le S20 prendra des photos de 2 ou 3 des objectifs et vous permettra de choisir des photos après coup. Cela s’appelle Quick Take

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 2 février 2020

Ainsi, lorsque vous appuyez sur ce bouton pour cliquer sur une image, les téléphones prennent en fait une image de chacun des capteurs. Vous pourrez ensuite accéder à la galerie d’images et sélectionner la photo que vous souhaitez conserver.

La fonctionnalité QuickTake de Samsung semble similaire en termes de fonctionnalité à la fonction Triple Shot de LG qui a été introduite avec le LG V40 ThinQ. Le téléphone à triple caméra de LG a également permis aux utilisateurs de prendre une photo avec chaque objectif via ce mode.

En plus d’enregistrer trois images dans l’application photos, le LG V40 ThinQ a également créé une courte vidéo en compilant les images. Le trio Galaxy S20 fera également cela (quoique dans une mesure encore plus grande) avec une autre fonctionnalité rumeur appelée Single Take.

Selon Weinbach, cette fonctionnalité vous permettra essentiellement de parcourir votre S20, S20 Plus ou S20 Ultra pour prendre des photos et des vidéos à partir des trois objectifs. Les médias capturés seront automatiquement modifiés, peut-être pour le partage sur les réseaux sociaux.

Un nouveau mode nuit arrive également?

Samsung a apparemment également déposé une demande de marque pour le terme «Super ISO» auprès de l’Office britannique de la propriété intellectuelle. Cela a été repéré pour la première fois par LetsGoDigital.

Bien que nous ne sachions pas s’il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité pour la série Galaxy S20, cela pourrait améliorer la photographie nocturne sur les nouveaux fleurons.

Comme vous le savez peut-être, les scènes faiblement éclairées nécessitent que vous augmentiez les niveaux ISO, augmentant ainsi la sensibilité à la lumière de votre appareil photo. Il en résulte des images plus lumineuses. Actuellement, les téléphones Galaxy S10 et Note 10 sur Android 10 permettent de définir l’ISO à 3200.

Nous ne savons pas si la nouvelle fonctionnalité augmentera la plage ISO. Il pourrait également simplement améliorer le mode nuit existant dans l’application Appareil photo Samsung.

Je suppose que nous devrons attendre pour voir en quoi consiste le Super ISO et s’il se dirige réellement vers la série Galaxy S20.

Avez-vous hâte de voir les fonctionnalités de l’appareil photo mentionnées ci-dessus sur les téléphones Galaxy S20? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.