Les forces de l’ordre abusent de nos données de localisation et causent plus de mal que de bien

Zachary McCoy aime faire du vélo. C’est un excellent moyen de prendre un peu d’air frais et de faire de l’exercice, et des millions comme lui font de même. McCoy, comme beaucoup d’autres personnes, utilise également une application pour garder une trace de ses balades à vélo, ce qui l’a mis dans le collimateur de la police de Gainsville, en Floride, en tant que suspect dans un crime qu’il n’a pas commis. Bienvenue sur geofence warrants.

McCoy a pu «régler» ses problèmes avec la police après avoir dépensé quelques milliers de dollars pour embaucher un avocat, et comme par chance, le même suivi de localisation l’a poussé vers l’avant alors qu’un suspect de cambriolage a fini par le blanchir.

Lorsque vous partagez quelque chose avec quelqu’un (ou une entreprise), ce n’est plus privé. Mais cela ne signifie pas qu’il ne devrait pas être protégé.

McCoy a utilisé l’application Runkeeper pour suivre ses balades à vélo. Les applications qui ont besoin de suivre votre position dans une chronologie utilisent le capteur et les informations de localisation de votre téléphone pour suivre chacun de vos mouvements lorsqu’ils sont ouverts, et en raison de la façon dont les services de localisation sont centralisés, les demandes passent toutes par Google.

La police le sait et peut demander à Google des données anonymes sur chaque appareil se trouvant à une certaine distance d’un crime. La loi stipule que Google doit se conformer à ces larges mandats, et les données brutes sont transmises à toute personne travaillant pour ou avec les forces de l’ordre. Si cette personne voit quelque chose qui, selon elle, nécessite une enquête plus approfondie, des mandats sont envoyés à Google pour ne pas aseptisé et anonyme. La politique de Google est de ne divulguer aucune donnée avant qu’un client soit informé et ait la possibilité de répondre.

Google ne divulguera pas les détails de votre compte tant que vous n’aurez pas eu le temps de répondre aux éventuels mandats.

C’est ce qui a sauvé McCoy – il a reçu un e-mail de Google l’informant que la police locale avait demandé ses données de compte et qu’il ne lui restait que sept jours avant que Google ne soit obligé de les divulguer. Une partie de ses propres détections et un numéro de dossier ont fait bouger les choses, et il a pu déterminer qu’un cambriolage s’était produit près de chez lui et à un endroit où il passait fréquemment à vélo.

La police n’était intéressée que par les données de localisation au moment du crime et aux alentours. Pourtant, l’avocat de McCoy a pu montrer qu’il y avait une longue histoire de faire du vélo devant la scène du crime, ce qui montre que sa proximité avec la scène du crime n’était pas une preuve d’actes répréhensibles; c’était juste là qu’il roulait sur son vélo.

McCoy a eu de la chance, mais seulement après avoir été forcé de dépenser de l’argent pour prouver qu’il n’avait rien fait. Ce n’est pas ainsi que la justice est censée fonctionner, où nous sommes innocents jusqu’à preuve du contraire. Et au cœur de tout cela est le mandat de geofence. La police demande simplement à Google (et Facebook, Apple et Microsoft) les enregistrements de chaque machine qui était au mauvais endroit au mauvais moment, jetant ainsi un vaste filet pour essayer de tout ramasser.

Hier soir, Google a déposé un mémoire dans un palais de justice de Virginie expliquant ce que ressent la police à propos des mandats de «clôture géographique» pour aspirer les données de localisation téléphonique des personnes afin de trouver un suspect. Voici ce qu’il a dit. (Notre histoire originale sur l’affaire: https://t.co/zI6WoKir4V)

– Jon Schuppe (@jonschuppe) 21 décembre 2019

Google a déclaré à NBC News que les mandats de clôture géographique ont augmenté de plus de 2 000% depuis 2017. Ce n’est pas une faute de frappe – deux mille pour cent. Les forces de l’ordre ont trouvé un raccourci paresseux pour le travail de la police, et comme nous le voyons avec le cas de McCoy et d’autres comme lui, des innocents sont en danger à cause de ces mandats.

Google ne peut rien faire pour arrêter cette pratique, et si vous aimez utiliser n’importe quelle application de cartographie, vous ne pouvez pas non plus faire grand-chose. Votre seule option est de supprimer périodiquement toutes les données de localisation de votre compte Google et de toutes les applications qui peuvent l’utiliser, mais alors pourquoi utiliser une application pour suivre vos progrès en premier lieu si vous allez simplement supprimer cette progression afin que vous ne devenez pas une victime?

La solution est en fait facile – arrêtez d’émettre de larges mandats de barrière géographique.

La solution consiste à mettre un terme à ces expéditions de pêche trop vastes et apparemment inconstitutionnelles. Parfois, un examen plus attentif d’un compte peut aider à résoudre un crime. Parfois, une personne innocente est obligée de dépenser de l’argent et du temps pour effacer son nom même si elle n’a rien fait de mal.

Plus: Comment supprimer automatiquement l’activité Web et d’application

Google vous donne les outils pour effacer votre historique de localisation, et c’est quelque chose que vous devriez probablement commencer à faire régulièrement. Et si vous aimez utiliser une application comme Runkeeper, eh bien, désolé, mais vous devriez probablement cesser de les utiliser car nous vivons dans ce qui devient lentement un état policier où vous êtes numéroté et suivi du berceau à la tombe.

Vous pouvez contacter votre représentant du Congrès ici et lui dire que les mandats de geofencing doivent cesser.