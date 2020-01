Les forfaits sans fil illimités sont pour les dépenses excessives

Parfois simple, c’est mieux. Prenez votre opérateur sans fil, par exemple.

Avez-vous déjà regardé votre facture de téléphone? Je veux dire, vraiment, vraiment jeté un coup d’oeil dur à ça?

Combien de données utilisez-vous? Parlez-vous réellement aux gens au téléphone? Si vous le vouliez, pourriez-vous changer votre plan à la volée? La vérité est que presque tout le monde est probablement avec son opérateur actuel depuis des années et n’a jamais prêté attention à la quantité (ou au peu) de connectivité qu’il utilise. Nous payons le privilège de ne pas avoir à vérifier en obtenant un plan illimité.

Combien cela nous coûte-t-il? En moyenne, les Américains paient plus de 70 $ / mois sur leur facture de téléphone alors qu’en réalité ils n’ont pas réellement besoin de tous ces appels, SMS ou données illimités. En optant pour un forfait plus intelligent qui répond mieux à leurs besoins, la plupart des utilisateurs peuvent économiser plus de 800 $ / an par ligne sur leurs factures de téléphone.

Une fois le choc passé, tournez votre attention vers US Mobile.

Si vous êtes comme la plupart, vous payez probablement trop cher pour un forfait de données illimité. Et si tous les membres de votre famille ont également un forfait illimité, votre facture de téléphone donne un coup de fouet au paiement de votre voiture.

Arrêtez de payer trop cher! Les temps ont changé et aujourd’hui, il n’y a aucune raison de débourser un ou deux Benjamin chaque mois pour votre opérateur sans fil. Tu mérites mieux. Vous travaillez dur pour votre argent.

US Mobile est un transporteur détendu qui supprime le stress de votre budget et remet les économies dans votre poche. Vous n’avez pas besoin d’un nombre illimité? Cool! US Mobile vous permet de choisir parmi un vaste éventail d’options afin de ne fournir que ce dont vous (et tous les autres membres de votre famille) avez besoin. Et puis, ils conçoivent un plan personnalisé pour vous.

Et si vous avez besoin de plus de données, même au milieu du mois, vous pouvez effectuer des ajustements. Vous pouvez ajouter des Top Ups pour recharger votre balance des conversations, des textes et / ou des données en quelques clics dans l’application US Mobile ou simplement en leur envoyant par SMS ce que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez même enregistrer des données pour des appareils comme votre montre intelligente, votre voiture ou la tablette de votre grand-père. C’est si simple.

En ce qui concerne le réseau US Mobile, vous obtiendrez la même vitesse et la même couverture réseau exceptionnelle que vous avez déjà. Ils ne sont pas autorisés à le dire, mais US Mobile fonctionne sur Verizon et T-Mobile. La différence réside dans les détails, à savoir votre facture. Découvrez leur calculatrice d’économies astucieuse.

Et si vous voulez devenir illimité, vous pouvez aussi le faire.

Le forfait illimité de US Mobile comprend une tonne de données, une vitesse rapide et jusqu’à 10 Go d’itinérance internationale 4G LTE haut débit. Vous pouvez payer 10 $ de plus pour obtenir leurs vitesses Ludicrous non plafonnées avec les données Hotspot, mais vous pouvez à peu près tout faire avec leurs vitesses rapides. Vous pouvez même diffuser Netflix en HD avec les vitesses rapides de US Mobile. Donc, si vous préférez ne pas penser à votre téléphone, même si c’est vraiment facile avec US Mobile, vous pouvez opter pour leurs forfaits illimités qui sont l’une des meilleures offres actuellement.

ET, leurs plans illimités sont livrés avec des avantages personnalisables. C’est le premier du genre où vous choisissez l’avantage que vous souhaitez. D’autres transporteurs n’en proposent qu’un, et ne vous permettent pas de choisir ceux que vous pouvez obtenir. Essentiellement, pour chaque deuxième, troisième et quatrième ligne illimitée, vous pouvez choisir 1,2 ou 3 avantages que vous souhaitez couvrir. Ils ont plus de 10 abonnements comme Disney + (avec Hulu et ESPN +), Netflix, Spotify Family, PS Plus et plus encore. Vous pouvez essentiellement obtenir tous vos abonnements de divertissement couverts par US Mobile.

US Mobile dispose d’un essai sans risque de 14 jours, alors allez-y et essayez-le. Vous pouvez également l’essayer gratuitement avec ce code promo. Les lecteurs Android Central peuvent obtenir le kit de démarrage et 15 $ de rabais sur leur premier mois avec la promo ANC6USM.

