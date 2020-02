Les fournisseurs d’Apple en Chine visent à reprendre leur production complète d’ici le 10 février malgré une épidémie de coronavirus

Les fournisseurs d’Apple en Chine, dont Foxconn, prévoient de reprendre la production à grande échelle d’ici le 10 février, malgré l’épidémie de coronavirus dans le pays, rapporte Bloomberg.

Hon Hai de Foxconn, le plus important fabricant de la société américaine, a déclaré mardi qu’il s’attend toujours à pouvoir redémarrer les installations dans toute la Chine dans les délais, selon un message texte envoyé à Bloomberg News. Des fournisseurs tels que Quanta Computer Inc., Inventec Corp.et LG Display Co. ont également déclaré qu’ils retourneraient travailler la semaine prochaine en Chine.La grande majorité des iPhones d’Apple sont fabriqués en Chine, à l’usine Foxconn de Zhengzhou et au site d’assemblage de Pegatron près de Shanghai. Les deux sites sont à plus de 500 kilomètres de Wuhan, dans le centre de la Chine, l’épicentre de l’épidémie virale.

Bien qu’il ait reçu l’ordre d’arrêter “presque toute” sa production en Chine jusqu’au 9 février, Foxconn a récemment affirmé que l’épidémie virale avait eu un “assez faible impact” sur la production d’iPhone. Foxconn possède des usines dans d’autres pays comme le Vietnam, l’Inde et le Mexique qui ont apparemment pu combler le vide.

La semaine dernière, Apple a annoncé la fermeture de tous ses bureaux, magasins et centres de contact en Chine continentale jusqu’au 9 février en raison de l’épidémie de coronavirus de Wuhan, par prudence. Apple compte environ 10 000 employés directs en Chine, dans ses divisions de vente au détail et d’entreprise.

Le moment de l’épidémie de coronavirus pourrait avoir une incidence sur l’approvisionnement du nouvel iPhone moins cher qu’Apple devrait annoncer en mars. Bloomberg a récemment annoncé que la production du dispositif devait commencer en février, mais l’épidémie de coronavirus pourrait retarder ce délai.

Plus de 20 000 personnes ont été infectées par le virus et plus de 400 sont décédées. La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de coronavirus de Wuhan était une urgence mondiale de santé publique. Plus d’informations sur le virus et comment vous protéger sont disponibles sur le site Web de l’agence.

