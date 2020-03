Les fournisseurs d’Apple s’inquiètent de la demande d’iPhone et la montée en puissance de la production de nouveaux iPhones aurait été reportée

La plupart des usines en Chine qui fournissent des appareils et des composants à Apple sont de retour pour produire des produits, mais les fournisseurs d’Apple seraient inquiets de la demande pour les modèles d’iPhone actuels et les nouveaux iPhones attendus à l’automne.

Selon ., un haut responsable d’une des principales sociétés d’approvisionnement d’Apple a déclaré que les commandes pour le trimestre se terminant en mars devraient baisser de 18% par rapport à l’année précédente. La montée en puissance de la production de nouveaux iPhones 5G a également été reportée, bien que le responsable ait déclaré qu’il était toujours possible que les iPhones puissent être lancés comme prévu.

“Personne ne parle plus de main-d’œuvre ou de pénurie de matériel (en Chine). Maintenant, tout le monde cherche à savoir si la demande des États-Unis et de l’Europe pourrait suivre”, a déclaré la personne, qui a une connaissance directe de la question. “L’accent est désormais mis sur la demande des consommateurs aux États-Unis et en Europe.”

Un fournisseur d’écrans Apple qui avait prévu d’envoyer 70 millions d’écrans d’iPhone à Apple envisage de réduire cet objectif à 58 millions et de réduire les effectifs de ses lignes de production Apple au Vietnam.

Un fournisseur en Malaisie, un pays actuellement confronté à des fermetures, dit que les choses changent “au jour le jour” en raison de perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement.

Certains fournisseurs ne s’attendent toutefois pas à une baisse de la demande. Un fournisseur de capteurs pour «iPhone» a déclaré à . que le trimestre en cours était meilleur que l’an dernier et que le deuxième trimestre devrait également voir un volume plus élevé d’expéditions. “Nous produisons toujours selon les prévisions qui nous sont données”, a expliqué la source.

Un rapport de Nikkei plus tôt cette semaine a suggéré qu’Apple envisage de retarder le lancement de l’iPhone 2020 de plusieurs mois, mais qu’aucune décision n’avait encore été prise. Le même rapport suggère que certains fournisseurs ont été invités à différer les calendriers de production de masse de deux à trois mois, ce qui est également mentionné dans le rapport de ..

DigiTimes ce matin a déclaré que les fournisseurs de circuits imprimés pour l’iPhone n’avaient pas été invités à reporter la production en volume de composants conçus pour l’iPhone 2020, il semble donc que la chaîne d’approvisionnement présente actuellement des rapports mitigés.

Il y a une semaine, Bloomberg a déclaré que les modèles d’iPhone 12 étaient toujours en route pour un lancement à l’automne, donc il reste à voir s’il y aura des changements dans les plans de lancement typiques de l’iPhone en septembre.

