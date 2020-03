Les fournisseurs de télécommunications britanniques suppriment tous les plafonds de données sur les services haut débit à domicile

Les grands fournisseurs de télécommunications britanniques ont accepté de lever les plafonds de données sur tous les services haut débit fixes pour aider les personnes isolées à la maison à la suite de l’épidémie de coronavirus, rapporte ..

Les sociétés, qui comprennent BT, Virgin Media, Sky, O2, Vodafone, Three et TalkTalk, se sont engagées à soutenir et à protéger les clients vulnérables pendant la pandémie à la suite de discussions avec le gouvernement et le régulateur des télécommunications Ofcom.

Les FAI mettent également en place des mesures supplémentaires, notamment en aidant les clients qui éprouvent des difficultés à payer leurs factures en raison de l’épidémie virale, en améliorant les forfaits mobiles et fixes et en priorisant les réparations pour les clients vulnérables.

“Il est essentiel que les gens restent à la maison pour protéger le NHS et sauver des vies. Ce forfait aide les gens à rester connectés pendant qu’ils restent à la maison”, a déclaré le secrétaire numérique Oliver Dowden dans le communiqué du gouvernement.

La semaine dernière, le gouvernement du Royaume-Uni a imposé des mesures strictes à la circulation publique, notamment la distanciation sociale, l’interdiction des rassemblements de plus de deux personnes et la fermeture de tous les magasins vendant des produits non essentiels.

On a également dit aux gens qu’ils ne devraient quitter la maison que pour acheter des produits de première nécessité, faire de l’exercice, des besoins médicaux et se rendre au travail s’ils ne peuvent pas travailler à domicile. Les mesures devraient rester en place pendant au moins 13 semaines, voire plus.

