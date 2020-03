Les futurs iMac pourraient étendre l’affichage avec un projecteur intégré

La plupart des entreprises sont toujours à la recherche de moyens innovants pour intégrer des technologies de pointe dans leurs produits, et cela ne pourrait pas être plus vrai pour Apple. Selon un nouveau brevet remarqué par AppleInsider, Apple pourrait explorer l’idée de mettre un projecteur intégré en quelque sorte dans ses iMacs.

L’iMac est devenu l’un des appareils les plus emblématiques d’Apple, avec sa conception tout-en-un composée d’un écran ultra-mince (pas encore sans cadre) qui renferme les principaux composants et d’un petit support qui tient l’écran à l’œil. niveau pour les utilisateurs. Au fil des ans, la société a peaufiné et affiné l’iMac, mais cela fait un certain temps que nous n’avons pas vu de changements importants sur l’ordinateur de bureau bien-aimé, qui pourraient tous changer bientôt.

Le brevet, qui a été surnommé “Structures de boîtier et dispositifs d’entrée-sortie pour les appareils électroniques” et le brevet américain n ° 20200081492, décrit un iMac qui peut avoir des dispositifs d’entrée-sortie tels que “capteurs, écrans, circuits sans fil et autres composants électroniques montés à l’intérieur le logement. “

La paroi arrière du boîtier peut avoir une partie en verre ou une autre structure transparente à travers laquelle les projecteurs projettent des images sur des surfaces proches et à travers laquelle les capteurs d’image et d’autres capteurs optiques reçoivent la lumière. Le boîtier peut être soutenu par un support. Un composant électrique du support peut interagir avec un appareil électronique sur le support. Les circuits sans fil d’un élément externe peuvent être couplés sans fil aux circuits sans fil à l’intérieur du boîtier.

Cette idée a été attribuée à Paul X. Wang et Joshua P. Song, les esprits derrière l’iMac tout en verre.

Maintenant, il convient de noter que ce brevet peut ne jamais devenir un produit, mais il est certainement bon de savoir qu’Apple explore activement de nouvelles fonctionnalités et conceptions iMac.