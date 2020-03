Les gagnants de Pokémon Go Battle League surpris par une rencontre légendaire

Les joueurs de Pokémon Go sur Silph Road Reddit rapportent avoir rencontré l’actuel légendaire Raid Boss, Thundurus, après avoir terminé les ensembles de la Pokémon Go Battle League. Ces rapports incluent les joueurs utilisant l’option Free Battle League Set, ainsi que les Premium Battle League Sets. Le support Niantic a répondu, confirmant qu’il s’agit d’une rencontre intentionnelle – pas d’un bug. Thundurus n’est devenu disponible que dans les raids légendaires aujourd’hui, mais, comme cela a été annoncé la semaine dernière, le mois de mars comprendra le retour de quatre autres Pokémon légendaires dans les raids, un chaque week-end, sans parler d’un autre Pokémon légendaire, Entei, qui sera rendu disponible en terminant Recherche spéciale pour défier le boss de l’équipe Go Rocket, Giovanni. Peut-être que Niantic offre simplement une autre façon de rencontrer Thundurus, étant donné qu’il partagera le temps du raid légendaire avec tant d’autres, ou peut-être que Niantic a entendu les appels des joueurs dans les zones plus rurales qui ont du mal à réunir des groupes suffisamment grands pour affronter Batailles de raid légendaires. Le commentaire du support Niantic promettait que plus de détails soient partagés bientôt, nous ne pouvons donc attendre que l’annonce officielle. Jusque-là, chaque ensemble Go Battle League nécessite de parcourir cinq kilomètres et vous devez gagner au moins deux batailles pour obtenir une rencontre Pokémon. Alors, marchez et combattez, entraîneurs!

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Êtes-vous impatient de cette chance avec un Pokémon légendaire? Avez-vous déjà rencontré Thundurus? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!