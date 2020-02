Les «gagnants» et les «perdants» de l’intégration de Blockchain dans des éditions supérieures

La blockchain est une réalisation relativement récente dans le domaine de la technologie. «Relativement» dans ce cas signifie en fait plus d’une décennie.

Mais quand même, le terme «blockchain» est très aléatoire pour une oreille d’un utilisateur moyen. Certains (en particulier ceux qui s’intéressent à la crypto-monnaie et aux services bancaires) connaissent intimement ce concept. D’autres n’ont entendu le mot qu’une ou deux fois.

La technologie de la blockchain elle-même a en fait été décrite dans le lointain 1991. Mais ce n’est que plus d’une décennie plus tard que sa première application dans le monde réel a vu le jour et pourrait distinctement être considérée comme un succès.

Ses principes fondamentaux ont été appliqués lors de la création d’une crypto-monnaie qui a ensuite gagné un énorme succès. Il a également déclenché une vive controverse dans le domaine de l’économie mondiale.

Mais la crypto-monnaie n’est pas le seul moyen d’appliquer le système de blockchain. Le domaine économique a servi de terrain d’essai pour développer une preuve de concept. Et l’expérience a été un succès.

Maintenant, la technologie fait lentement mais sûrement son chemin dans une variété d’autres domaines. Aujourd’hui, il existe une variété de sphères où la technologie blockchain a été mise en œuvre en termes d’amélioration des bases de données et de la sécurité. Il est extrêmement populaire parmi les services qui s’efforcent de servir sur la base d’une confidentialité totale. Divers services comme EssayPro appliquent la technologie blockchain pour stocker des données et éviter tout type de fraude ou de fuite de données.

Crédits: Unsplash

L’enseignement supérieur est l’un des domaines les plus en perspective pour le développement et la mise en œuvre de la technologie blockchain. Les avantages ou plutôt les défauts de la transition ne sont pas aussi évidents qu’ils peuvent le paraître.

Qu’est-ce que la blockchain

Avant de sauter dans les raisons pour lesquelles tout le monde ne pense pas que la blockchain pourrait être une bonne idée, jetons un coup d’œil rapide à la question fondamentale – Qu’est-ce que la blockchain?

Malgré sa popularité, beaucoup ont encore du mal à expliquer le concept de cette technologie. Certes, vous n’avez pas besoin de savoir comment cela fonctionne pour l’utiliser. Mais cela aide à une analyse approfondie, alors allons-y.

Dès 1991, les pionniers de l’industrie tentaient de créer un système qui permettrait de stocker des fichiers en toute sécurité, avec une possibilité minimisée de falsification. Nous pouvons clairement voir le concept de blockchain ici.

La solution est la suivante – une sorte de base de données partagée. Et c’est ce que la blockchain est à la base. Une base de données géante s’est multipliée et stockée sur les ordinateurs du réseau blockchain.

Les informations (par exemple, les données de votre transaction) sont stockées dans des blocs qui sont ajoutés à la fin de la chaîne (d’où le nom). Chaque bloc possède un identifiant spécifique appelé hachage qui permet aux utilisateurs de cette base de données de localiser rapidement les informations dont ils ont besoin.

Chaque bloc stocke également le hachage du bloc précédent, ce qui rend extrêmement difficile la falsification de la base de données.

Le Bitcoin est l’une des applications les plus populaires que la technologie blockchain ait trouvées à ce jour. Cette crypto-monnaie utilise la base de données blockchain pour stocker des informations sur ses transactions. Il encourage également les utilisateurs à ajouter leurs ordinateurs en tant que nœud dans un réseau de blockchain en le récompensant avec une certaine quantité de monnaie (le processus communément appelé minage).

Cependant, contrairement aux monnaies traditionnelles qui sont largement réglementées par une sorte d’autorité centrale (une banque ou un gouvernement, par exemple), la crypto-monnaie n’est réglementée par personne. Il s’agit d’un système pair à pair créé, utilisé et contrôlé par des utilisateurs réguliers. C’est pourquoi il a fait l’objet de discussions animées, et certaines institutions se sont prononcées contre son utilisation.

Gagnants

Les principaux avantages de la technologie blockchain pour les établissements d’enseignement supérieur découlent directement de la façon dont elle a été conçue.

La base de données sécurisée et transparente est exactement le genre de nouvelles institutions alternatives de haut niveau qui aspirent. Et il peut facilement être appliqué dans tous les domaines, de la planification à la certification et au stockage des informations personnelles.

Bien qu’elle ne soit pas complètement imperméable aux attaques, la blockchain est une plate-forme extrêmement sécurisée. Il peut être utilisé pour suivre les transactions financières. Le stockage des informations sur l’accréditation et les certificats des étudiants garantira que les certificats eux-mêmes sont stockés et suffisamment protégés plutôt que d’enregistrer simplement le fait de leur signature.

Un autre avantage est le format ouvert de la base de données. Tout système déplacé vers la base de données blockchain peut être consulté et consulté par n’importe qui. Cela peut être utilisé pour créer des systèmes transparents, permettant aux institutions de travailler plus efficacement et d’être plus réactives. Sans parler de l’opportunité de s’éloigner complètement de la paperasse fastidieuse.

Certains pays (comme la Chine, l’Inde, l’Équateur, le Maroc) ont restreint l’utilisation de la crypto-monnaie au niveau législatif. D’autres (Vietnam, Pakistan, Algérie, Bolivie) l’ont carrément interdit. La prudence dont les gouvernements du monde font preuve lorsqu’ils traitent avec une crypto-monnaie basée sur une chaîne de blocs est compréhensible. Cependant, les conséquences négatives de son utilisation sur l’économie mondiale doivent encore se révéler.

Les perdants

Malgré tous les grands avantages de l’utilisation des subventions de la blockchain, il existe encore de nombreux détails discutables à ce sujet. Celles-ci sont signalées par certaines institutions sceptiques du monde entier. Et la plupart de ses faiblesses sont directement liées aux forces.

Certaines choses ont dû être coupées pour créer un système aussi sécurisé. Et connaître les défauts du système est aussi important que de garder une trace de ses avantages.

Le défaut le plus évident est la quantité considérable de ressources nécessaires pour faire fonctionner une telle base de données. L’ajout d’un seul bloc nécessite de calculer son hachage, ce qui se fait par une équation extrêmement complexe.

Avec des bases de données de relativement petite taille, cela peut être effectué de manière transparente. Mais la demande croissante signifie que les problèmes de performances peuvent devenir un facteur dans un avenir proche.

Deuxièmement, il y a aussi le fait que la base de données blockchain est accessible à pratiquement n’importe qui. Cela rend pratiquement impossible de choisir qui et quand aura accès à vos informations personnelles.

Ce n’est pas exactement un défaut en soi, car nous pouvons contourner ce problème. Cependant, cela limite considérablement les domaines d’application de la technologie blockchain.

Crédits: Unsplash

Sur la dernière note

Ainsi, comme vous pouvez le voir, la technologie blockchain a parcouru un long chemin depuis sa création dans les années nonante. Son application de crypto-monnaie a suffisamment prouvé qu’elle peut et fonctionnera si elle est utilisée correctement.

Pas à pas, il pénètre dans d’autres sphères de notre vie quotidienne, l’enseignement supérieur n’en étant qu’un. Et il peut offrir de nombreux avantages pour l’améliorer, tels que:

Création d’une plate-forme sécurisée pour le stockage des données; Modernisation des procédures obsolètes.

Cependant, comme la plupart des choses dans la vie, la blockchain est une pièce à deux faces. L’application correcte est la clé du succès. Ne pas comprendre ses inconvénients peut entraîner des conséquences assez désagréables sur toute la ligne.

En première ligne de la mise en œuvre de la blockchain, les banques ne semblent pas se précipiter pour investir dans la crypto-monnaie.

Cependant, ils mettent progressivement en œuvre de petites bases de données blockchain pour un usage personnel. De plus, ils reconnaissent lentement sa valeur dans des domaines autres que la crypto-monnaie.