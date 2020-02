Les gens doivent cesser de se plaindre de la conception de l’iPhone 12 d’Apple – .

Regardez la conception de l’iPhone 12 divulguée illustrée en haut de cette page. C’est magnifique, non? Les bords arrondis que nous avons vus sur tous les iPhone phares sortis depuis 2014 ont été remplacés par les bords métalliques nets et plats des iPhone 4 et iPhone 5 d’Apple. Ces téléphones sont à la fois minuscules et obsolètes, tandis que l’iPhone 12 le design ci-dessus a un joli grand écran qui couvre presque tout le devant du téléphone. Cette conception de l’iPhone qui a fuit est vraiment stupéfiante, et nous ne doutons pas qu’un iPhone sortira un jour avec un design qui ressemble presque exactement au rendu de cette image. Mais il n’y a absolument aucune chance que ce soit l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro ou l’iPhone 12 Pro Max qui sortira plus tard cette année.

Vous vous demandez à quoi ressemblera la nouvelle gamme d’iPhone 12 d’Apple? Voici un rendu qui serait beaucoup plus précis:

Les bords plats en métal sont toujours là, tout comme les lunettes merveilleusement étroites et la conception «tout écran» qui s’étend presque jusqu’au fond du téléphone. Mais il y a autre chose qui est là aussi: l’encoche. C’est vrai, il est presque garanti que chaque nouveau modèle de la nouvelle série repensée d’Apple iPhone 12 aura une encoche en haut de l’écran.

Il est vrai que les premières rumeurs suggéraient qu’Apple testait les prototypes de l’iPhone 12 sans encoche. Le problème est que ces rumeurs proviennent d’une source qui n’est presque jamais correcte en ce qui concerne les fuites d’Apple. L’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, en revanche, a presque toujours raison lorsqu’il communique des détails sur les appareils Apple non publiés. Et en ce qui concerne la série iPhone 12, il dit que les téléphones auront toujours une encoche.

Jusqu’à ce que les fichiers CAO détaillant les conceptions inédites d’Apple sur iPhone soient inévitablement volés à l’usine de Foxconn chaque année, la meilleure – et souvent la seule – source d’informations sur les iPhones à venir est toujours Ming-Chi Kuo. En ce qui concerne la série iPhone 12, Kuo dit que les téléphones présenteront de nouveaux designs avec des bords plats en métal comme l’iPhone 4, l’iPhone 5 et l’iPhone SE. Il dit également qu’ils prendront en charge la 5G, qu’ils auront tous des écrans OLED et qu’ils auront tous une encoche en haut de ces écrans OLED.

Voici un aperçu de la conception de l’iPhone 12 d’Apple.

Maintenant, cela peut sembler une nouvelle décevante. En fait, nous avons récemment constaté une nette augmentation des plaintes sur les réseaux sociaux de personnes déçues par le fait que les nouveaux iPhones d’Apple en 2020 auront encore un cran. Le catalyseur de l’augmentation du niveau de bruit des plaintes concernant les encoches semble être le fait que les fabricants de téléphones Android sont allés au-delà de la conception des encoches de l’iPhone qu’ils ont tous volé en 2018 et ont adopté de nouvelles conceptions de téléphones tout écran. Eh bien, nous devrions dire «design» comme dans un design singulier, car presque tous les fournisseurs Android ont cessé de copier le design de l’iPhone d’Apple et ont commencé à copier le design des Galaxy S10 et Galaxy S20 de Samsung. Sérieusement… les téléphones Android se ressemblent tous à nouveau, et c’est tellement ennuyeux.

Mais revenons à l’iPhone 12, les gens devraient-ils vraiment se plaindre de l’encoche? Ces personnes ont-elles déjà utilisé un téléphone avec une encoche? Personnellement, j’utilise un iPhone à encoche depuis la sortie de l’iPhone X en 2017. Avant d’avoir le téléphone à la main, j’étais l’une des nombreuses personnes à penser que le design avait l’air terrible. Cependant, une fois que j’ai commencé à utiliser l’iPhone X, j’ai rapidement réalisé que l’encoche n’avait pas d’importance du tout et j’ai mangé du corbeau.

Ce n’est pas l’opinion d’une seule personne. Il y a eu de véritables études sur la question, formelles et informelles, et ils ont constaté que les gens qui utilisent un téléphone avec un cran ne le remarquent même pas après un certain temps. En plus de cela, la zone manquante sur le bord de l’écran n’affiche même rien d’important. Les éléments de la barre d’état ont été déplacés de chaque côté de l’encoche dans iOS, et ce n’est pas comme si les éléments de base des applications étaient affichés près de la fin de l’affichage.

Il va sans dire que les plaintes sont toujours amplifiées sur Internet. Pensez à toutes les fois où vous avez vu des gens se plaindre du simple fait qu’Apple a utilisé le même design d’iPhone trois ans de suite sur l’iPhone X, l’iPhone XR / XS et l’iPhone 11. Nous voyons ces plaintes tout le temps, Et pourtant, les fortes ventes d’iPhone au dernier trimestre ont poussé Apple à enregistrer des performances de trimestre de vacances, prouvant que le nouveau cycle de conception de trois ans de l’iPhone de l’entreprise n’est pas vraiment un problème. Gardez cela à l’esprit lorsque vous voyez des gens sur Twitter ou Facebook se plaindre de l’encoche de l’iPhone 12. Cela ne nuit pas à l’expérience utilisateur, cela ne nuit pas aux ventes, et les gens qui utilisent un téléphone avec un cran ne le remarquent même pas.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

