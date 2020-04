Les gens peuvent ne pas être réinfectés par le coronavirus aussi souvent que nous le pensions – .

La Corée du Sud est l’un des rares exemples de pays qui semblent avoir maîtrisé leur épidémie de coronavirus COVID-19.

Cependant, le pays a déclenché une alarme mondiale plus tôt ce mois-ci quand il semblait que le nombre de cas de rechutes de coronavirus avait plus que doublé en seulement une semaine dans le pays.

Il s’avère que le taux d’infections à coronavirus (ou, dans ce cas, de réinfections du virus) était un peu plus nuancé. Les tests montrant des réinfections semblaient être principalement déclenchés par des faux positifs.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Au cours des dernières semaines, les données sur les coronavirus en provenance de Corée du Sud ont déclenché l’alarme dans le monde entier, les scientifiques et les chercheurs ayant été perplexes quant à la cause de certains patients COVID-19 montrant une rechute du virus après avoir été déclaré guéri – et même test négatif après. Ce phénomène déroutant a également poussé les chercheurs à chercher non seulement pourquoi cela se produit, mais aussi si les patients sont contagieux à ce stade de la réinfection et s’ils peuvent infecter d’autres personnes. Tout cela était basé en partie sur l’observation de la Corée du Sud, qui est l’un des rares pays qui semble avoir maîtrisé son épidémie de coronavirus. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’un nombre croissant de personnes commencent à être testées positives pour le virus une deuxième fois.

Mercredi, pendant ce temps, les experts en maladies infectieuses en Corée du Sud ont annoncé au moins une petite bonne nouvelle au milieu d’une pandémie dans laquelle de telles annonces ont été difficiles à trouver. Des fragments morts mais persistants du virus ont été identifiés comme la raison probable pour laquelle près de 300 personnes dans le pays ont récemment été testées de nouveau positives pour le virus après avoir apparemment d’abord récupéré complètement.

Selon les médias locaux, Oh Myoung-don – qui dirige le comité clinique central de Corée du Sud pour le contrôle des maladies émergentes – a déclaré lors d’une conférence de presse que les récents tests de coronavirus qui prétendaient montrer des réinfections, en réalité “ont détecté l’acide ribonucléique des morts virus.”

Cela est intervenu après que les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC) ont déclaré il y a un peu plus d’une semaine qu’il avait identifié 163 cas de patients dont le test était positif après leur rétablissement. Ce nombre a plus que doublé en une semaine. Des études ont montré qu’un patient COVID-19 pouvait être infectieux jusqu’à huit jours après la disparition de ses symptômes, et le patient serait toujours positif pendant cette période.

Selon The Korea Herald, 263 personnes en Corée en date du dimanche avaient de nouveau été testées positives pour la maladie après avoir été déclarées indemnes du virus. Les nouvelles découvertes sur les faux positifs confirment également apparemment une déclaration antérieure des Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies, selon laquelle les patients qui attrapent le virus plus d’une fois ont une contagion minimale – une évaluation confirmée en citant des tests de culture du virus qui n’ont pas réussi à trouver des traces de virus vivants chez l’un des patients qui ont récupéré de COVID-19.

Source de l’image: Aflo / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.