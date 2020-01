Les gestes de l’Apple Pencil au-delà du double appui pourraient être en cours

Il pourrait y avoir plus de gestes Apple Pencil en magasin pour les générations futures du stylet iPad de l’entreprise. Nous avons vu le premier de ceux-ci dans l’appareil de deuxième génération, sous la forme d’un double-clic pour accéder rapidement aux outils.

Vous pouvez actuellement personnaliser ce geste pour faire l’une des quatre choses…

Lancez l’application Paramètres.

Faites défiler jusqu’à Apple Pencil. Appuyez dessus.

Vous avez le choix entre quatre options: basculer entre l’outil actuel et la gomme, basculer entre l’outil actuel et la dernière utilisation, afficher la palette de couleurs et désactiver.

Une nouvelle demande de brevet Apple repérée par Pocket Lint va encore plus loin.

Premièrement, il décrit des gestes supplémentaires, tels qu’un triple tapotement, un mouvement de balayage et un geste de «roulement».

Le capteur tactile peut être utilisé pour détecter un tapotement, un tapotement double, un tapotement triple ou un autre geste de tapotement par l’utilisateur […] La séquence d’entrées dans un laps de temps peut être interprétée par le stylet comme un geste de toucher de l’utilisateur. Les gestes de tap détectés peuvent être corrélés avec des fonctions préprogrammées à exécuter par le stylet et / ou un appareil externe lors de la détection des gestes de tap. Par exemple, un ou plusieurs tapotements peuvent être interprétés comme une entrée utilisateur pour modifier une caractéristique (par exemple, la couleur, la taille, la largeur, l’épaisseur, la forme, etc.) d’un marquage produit en utilisant le stylet avec le dispositif externe. Par un autre exemple, un ou plusieurs tapotements peuvent être interprétés comme une entrée utilisateur pour exécuter des fonctions sur le périphérique externe, telles qu’une fonction de copie, une fonction de collage, une fonction d’annulation et / ou une fonction de rétablissement. Par un autre exemple, un ou plusieurs tapotements peuvent être interprétés comme une entrée utilisateur pour modifier un paramètre d’outil (par exemple, dessin, effacement, etc.) pour générer des marquages ​​sur le périphérique externe […]

Le capteur tactile peut être utilisé pour détecter un geste de glissement de l’utilisateur […]

Le capteur tactile peut être utilisé pour détecter un geste de roulement de l’utilisateur. Le geste de roulement peut comprendre le mouvement d’un doigt sur une circonférence du boîtier et / ou un mouvement de roulement du boîtier.

Deuxièmement, cela suggère qu’un capteur capacitif, similaire à celui utilisé sur un écran d’iPhone ou la plupart des boutons Touch ID, pourrait être incorporé de sorte que le crayon ne réagirait qu’aux gestes délibérés.

Stylet comprenant: un boîtier définissant une zone de préhension du stylet; et un capteur tactile capacitif comprenant plusieurs éléments de détection répartis circonférentiellement et longitudinalement le long d’une surface intérieure du boîtier au niveau de la zone de préhension, dans lequel le capteur tactile capacitif est configuré pour détecter le mouvement d’un doigt par rapport à la zone de préhension pendant que la zone de préhension est maintenue par d’autres doigts.

Troisièmement, le brevet couvre toutes les bases en termes d’autres dispositifs d’entrée qui pourraient être incorporés, y compris une caméra.

Le dispositif externe peut comprendre un ou plusieurs processeurs, une mémoire, une alimentation, un ou plusieurs capteurs, une ou plusieurs interfaces de communication, un ou plusieurs connecteurs de données, un ou plusieurs connecteurs d’alimentation, un ou plusieurs dispositifs d’entrée / sortie, tels qu’un haut-parleur, un périphérique d’entrée rotatif, un microphone, un bouton marche / arrêt, un bouton de sourdine, un capteur biométrique, une caméra, un pavé tactile sensible à la force et / ou au toucher, etc.

Ce dernier n’est presque certainement que les avocats en brevets d’Apple couvrant toutes les bases plutôt que tout ce que nous verrons probablement dans la réalité. En revanche, plus de gestes du crayon Apple semblent éminemment plausibles.

