Les graphismes du remake de Resident Evil 3 sont comparés au jeu original dans une nouvelle vidéo

Le remake de Resident Evil 3 est presque là et bien que ce remake ambitieux semble rester fidèle au jeu original, il est important de se rappeler qu’il s’agit en fait d’un remake. À ce titre, PlayStation Underground a monté une vidéo comparant le remake au jeu original, montrant l’incroyable différence dans les graphismes et le gameplay.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous. Gardez à l’esprit, car il s’agit d’un remake, pas d’un remaster, ce n’est pas vraiment une comparaison côte à côte. Pourtant, les améliorations massives seront évidentes. Gardez à l’esprit que si vous considérez les environnements et les spoilers ennemis, vous ne voudrez peut-être pas le regarder.

Le remake de Resident Evil 3 devrait être disponible le 3 avril 2020.

