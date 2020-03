Les gros consommateurs dépensent 100 $ par an sur l’App Store en moyenne

2019 a été une grande année pour l’App Store, avec de nouveaux chiffres montrant que l’utilisateur américain moyen d’iPhone a dépensé 100 $ en applications et achats intégrés au cours de l’année. C’est le plus jamais.

Les chiffres viennent à la suite d’une étude sur la tour à capteurs, le nombre augmentant considérablement par rapport à 2018. Et ces chiffres continuent d’augmenter malgré la saturation rencontrée sur le marché des smartphones.

Les dépenses liées aux applications par iPhone aux États-Unis ont augmenté de 27% en glissement annuel en 2019, contre 36% entre 2017 et 2018, en raison de la maturation continue du marché et de la saturation croissante de la propriété des smartphones chez les consommateurs. Cette croissance sur un an est néanmoins considérable et témoigne de la santé durable de l’écosystème iOS aux États-Unis, où les dépenses continuent d’augmenter à un rythme supérieur à celui de l’adoption d’appareils par les nouveaux utilisateurs.

Les jeux mobiles représentent la part du lion des dépenses, comme vous vous en doutez. Mais la division n’est probablement pas aussi grave que prévu, les jeux représentant 54% de toutes les dépenses.

Les jeux mobiles représentaient près de 54% des dépenses par appareil aux États-Unis dans les applications l’an dernier, pour un montant estimé à 53,80 $, un montant qui a augmenté de 22% en glissement annuel par rapport à 44 $ en 2018. Cette croissance reflète l’augmentation de 22% des dépenses par appareil pour les jeux. entre 2017 et 2018, lorsque le montant est passé d’une moyenne de 36 $. Les dépenses des consommateurs en jeux iOS par iPhone actif ont augmenté de près de 31 $ par rapport à une moyenne de 23 $ en 2015, soit une augmentation de près de 134%.

Le divertissement se situe juste derrière le jeu, probablement aidé par les achats intégrés pour des services comme Netflix et autres.

Apple s’appuyant de plus en plus sur ses services, des résultats comme celui-ci seront bien accueillis par les membres de l’équipe App Store. Bien qu’ils n’attendent probablement pas que Sensor Tower leur dise à quoi ressemblent leurs numéros.