Les gros téléphones vont bien, mais ne devenons pas fous, Samsung

Même s’ils arrivent tôt pour beaucoup de gens, aujourd’hui c’est techniquement le jour du Galaxy S20, et je joue avec enthousiasme avec le Galaxy S20 Ultra qui vient d’atterrir devant ma propre porte d’entrée. Pour toutes nos réflexions, vous pouvez consulter la critique d’Android Police, mais je ressens le besoin de réitérer un détail assez important à l’un de nos lecteurs qui attendent peut-être d’en prendre un: même si vous pensez que vous êtes d’accord grands “téléphones, le Galaxy S20 Ultra est sérieusement à un autre niveau.

Pendant longtemps, je ne pensais pas que les “gros” téléphones me dérangeaient. J’ai trouvé des appareils comme le Pixel XL 2016 original parfaitement utilisables même lorsque les premiers cris contre la tendance à la croissance littérale ont commencé. Ce n’est qu’avec le OnePlus 7 Pro que j’ai jamais utilisé un téléphone que je considérais comme trop gros en fonction de la sensation dans ma main, et même alors, j’étais prêt à le rationaliser en partie. Il était, objectivement parlant, trop grand, mais avec un boîtier ultra-mince, j’avais l’impression de pouvoir m’en sortir, et comme l’un des meilleurs téléphones de l’année dernière, je l’ai beaucoup utilisé.

Le Z Flip était une bouffée d’air frais pour moi car même s’il s’agissait probablement du plus haut téléphone que j’aie jamais utilisé lorsqu’il était déplié, il était encore assez étroit pour que je puisse le tenir confortablement d’une seule main. C’est le vrai problème pour moi: le problème n’atteint pas le haut de l’écran (comme Apple l’aurait fait croire à l’époque), il s’agit simplement de tenir le fichu truc. Si la circonférence est trop grande pour que je puisse la saisir en toute sécurité en tapotant ou en faisant défiler, c’est tout simplement trop difficile à utiliser. (Sur la base de quelques mesures rapides prises avec un ruban de papier en boucle et mes téléphones préférés, mon point idéal est d’environ 6 pouces.)

Galaxy S20 Ultra épaisseur au niveau du corps (à gauche) et bosse de l’appareil photo (à droite). ~ 9 mm à 11,3 mm

C’est en partie pourquoi j’ai aimé la tendance émergente des écrans courbes dits «en cascade». Vous pouvez insérer un écran plus grand dans une circonférence globale plus petite en en enroulant plus autour de ce côté. Les touches accidentelles le long des bords étaient un petit prix à payer, à mon avis, pour une capacité de charge accrue dans des appareils de plus en plus grands.

Cela m’amène au S20 Ultra. Beaucoup de gens sont ravis du fait que Samsung ait abandonné la conception à bords incurvés en faveur d’un front principalement plat, mais je ne suis pas parmi eux. Non seulement le plus grand et le plus récent produit phare de Samsung a presque exactement la même circonférence que le Note10 + (déjà un très gros téléphone), mais il s’adapte un peu plus maladroitement sans le bord incurvé pour aider à utiliser chaque morceau de pièce. Je sais que cela ne semble pas avoir un grand impact lorsque nous parlons de la forme du bord d’un téléphone (et les coins inférieurs plus arrondis aident), mais cela fait absolument une différence lorsque vous roulez déjà sur le très pointe de confort.

Tout cela tient compte du fait que vous aurez également besoin d’un étui, ce qui ajoutera beaucoup de poids en soi. Si vous obtenez quelque chose d’aussi épais que l’énorme bosse de l’appareil photo pour mieux le protéger (et sérieusement, c’est énorme), alors le téléphone déjà énorme devient tout à fait impossible à utiliser. Cette bosse de caméra a une épaisseur d’environ 11,3 mm. Ajoutez un peu de rembourrage aux bords avant pour protéger l’écran, comme la plupart des cas, et vous regardez une brique d’environ 1,25 mm d’épaisseur et un peu plus de 7 “de diamètre. Elle dépasse littéralement du haut de ma poche et ce ne sont pas exactement des jeans skinny moulants sans espace.

C’est ma vie maintenant.

Je n’ai aucune honte à dire que le Galaxy S20 Ultra est tout simplement trop gros. Je n’ai rien contre les gros téléphones dans l’abstrait, et j’aime toujours revenir au OnePlus 7 Pro (dans un boîtier assez fin pour le rendre utilisable), mais Samsung doit sérieusement s’arrêter et réfléchir à ce qu’il fait avec le S20 Ultra, car il est légitimement génial et bien au-delà des limites d’acceptabilité.

Ralentis, Samsung. Je ne suis pas l’un de ces petits apologistes du téléphone régurgitant la prise la plus chaude de 2015 alors que je loue les téléphones médiocres de Sony pour la seule taille, mais le Galaxy S20 Ultra est un pas trop loin. Maintenant, je crains que le prochain téléphone Note – une ligne déjà connue pour accueillir une plus grande taille – soit encore pire.