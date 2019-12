Les haut-parleurs Sonos sont encore moins chers que le Black Friday avec cette offre spéciale Amazon – .

Sonos gère actuellement des offres vraiment exceptionnelles sur Amazon, et vous devriez certainement les consulter. Vous les trouverez tous ici sur cette page, comme le Sonos Beam pour 319 $ et le Sonos One SL pour 149 $. Si vous prévoyez d'obtenir une paire stéréo ou d'obtenir deux haut-parleurs Sonos One SL pour deux pièces différentes, alors il y a en fait un autre accord en ce moment sur Amazon qui est encore mieux: vous pouvez accrocher un pack de 2 haut-parleurs Sonos One SL et un Amazon.com Carte-cadeau de 20 $ pour un total de 298 $. C'est 149 $ par enceinte comme si vous les aviez achetés séparément, mais la carte-cadeau de 20 $ réduit effectivement le prix à 139 $ chacun!

Voici ce que vous devez savoir sur la page du produit:

Son brillant – obtenez un son riche et enveloppant avec le tout nouveau Sonos one SL, et contrôlez-le avec l'application Sonos, Apple airplay 2, etc.

Pour chaque pièce – le design compact convient à presque tous les espaces. Placez-le sur le comptoir de votre cuisine ou rangez-le sur la bibliothèque de votre bureau. Il résiste à l'humidité pour que vous puissiez même le mettre dans la salle de bain.

Apple airplay 2 – diffusez du son directement depuis votre iPhone ou iPad et demandez à Siri de jouer à Apple Music.

Son stéréo à deux – Associez-le à Sonos l'un ou l'autre SL dans la même pièce pour une séparation stéréo et un son plus détaillé. Utilisez une paire comme entourage de cinéma maison arrière avec une barre de jeu, une base de jeu ou une poutre.

Créez votre système – connectez facilement les haut-parleurs Sonos dans différentes pièces via Wi-Fi pour créer un système audio domestique qui rassemble chaque pièce et tout le monde.

Facile à utiliser – la configuration prend quelques minutes et le contrôle est simple avec l'application Sonos et Airplay2.

Source de l'image: Sonos

