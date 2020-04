Les hôpitaux déploient l’iPad dans la lutte contre le coronavirus

Alors que la communauté médicale continue de lutter contre la pandémie de coronavirus, certains hôpitaux commencent à adopter des solutions technologiques d’une manière qu’ils n’avaient pas envisagée auparavant afin de protéger leur personnel et de fournir de meilleurs soins à leurs patients.

Un nouveau rapport de Wired indique que de nombreux hôpitaux utilisent l’iPad et l’iPhone pour transformer leurs pratiques internes. Le Massachusetts General Hospital, par exemple, constate une baisse considérable de la quantité d’équipements de protection individuelle nécessaires à l’utilisation des iPads pour communiquer avec les patients COVID-19.

“Au cours des trois semaines qui ont suivi le déploiement du système, Mass General a déclaré que l’utilisation d’équipements de protection individuelle, ou EPI, avait diminué de moitié, aidant l’hôpital à faire face à une pénurie à l’échelle nationale. Il a également transformé les opposants de longue date de la télémédecine dans les hôpitaux en féroces défenseurs de la technologie. “

Le Dr Lee Schwamm, qui dirige le Mass General’s Center for TeleHealth, dit que les patients COVID-19 voient normalement leurs soignants enfilés dans des masques, des écrans faciaux et des gants et que cela peut être “une expérience très effrayante”. L’iPad, selon Schwamm, a permis aux patients de voir en toute sécurité les visages de leurs infirmières et médecins et d’interagir avec eux de manière plus humaine.

“Cette vague numérique qui précède la véritable vague de patients COVID-19 va transformer les soins de santé de façon permanente aux États-Unis … Avec l’appareil iPad en place, ils peuvent interagir verbalement et de manière rassurante avec une infirmière qu’ils ne peuvent pas toucher, mais dont ils peuvent maintenant voir les expressions faciales. “

La Dre Kathleen Jordan, vice-présidente du Saint Francis Memorial Hospital de San Francisco, affirme que l’iPad a également permis à la famille élargie de voir et de parler aux patients, peu importe d’où ils viennent.

«Nous étions récemment aux prises avec une situation de fin de vie et nous avons eu une très belle expérience avec une famille élargie de plusieurs endroits pouvant être présente de manière virtuelle»,

Le changement met en lumière la façon dont la télémédecine peut jouer un rôle majeur dans l’industrie des soins de santé. Juan Estrada, qui supervise les services de consultations virtuelles à Mass General, affirme que la technologie est désormais recherchée plus qu’il ne l’a jamais vu.

«Le changement est difficile en médecine. Historiquement, la télésanté a été un exercice de poussée pour que les gens commencent à voir comment la technologie peut faire la différence … Ces trois dernières semaines, nous ne poussons pas vraiment. Nous sommes tirés. Cette immense communauté des fournisseurs réclament ces solutions maintenant. C’est incroyable. “