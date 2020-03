Les hôpitaux pourraient devoir arrêter de réanimer les patients coronavirus qui codent – .

Les hôpitaux discutent déjà de nouveaux protocoles de réanimation pour les patients COVID-19 critiques qui pourraient subir un arrêt cardiaque à mesure que leur cas s’aggrave.

Certains professionnels de la santé envisagent des commandes universelles de non-réanimation pour les patients atteints de coronavirus, ce qui pourrait empêcher l’infection du personnel médical et d’autres patients, ainsi que de libérer du personnel et de conserver un précieux équipement de protection.

L’exécution de la RCR sur un patient COVID-19 nécessite une équipe de médecins et d’infirmières, ainsi qu’un équipement de protection individuelle, ce qui pourrait retarder la réponse.

Nous sommes à moins de 10 000 patients loin d’une étape incroyablement triste pour le nouveau coronavirus: 500 000 cas confirmés. Au moment où les pays du monde entier auront fini de communiquer les statistiques de jeudi, nous aurons dépassé ce nombre de plusieurs milliers de personnes. Plus de 22 000 personnes sont mortes en combattant la maladie COVID-19. Un nombre impressionnant de 353 000 cas actifs ont encore besoin de soins médicaux. Cela signifie que beaucoup d’entre eux devront être hospitalisés ou subir des contrôles réguliers à domicile. La plupart des personnes atteintes de la nouvelle maladie peuvent ne pas présenter de symptômes graves, et la plupart des personnes vont récupérer et développer une certaine immunité contre le nouveau virus. Mais ce sont les personnes âgées et les personnes ayant d’autres problèmes de santé qui sont les plus susceptibles de connaître des cas de COVID-19 potentiellement mortels. Ils auront besoin d’oxygène, de ventilateurs et d’un lit de soins intensifs. Et certains d’entre eux peuvent subir un arrêt cardiopulmonaire, ce qui s’avère être un énorme problème non seulement pour le patient dont le cœur vient de s’arrêter, mais pour toute l’équipe qui doit effectuer la RCR et pour d’autres patients.

Sauf ordonnance de non-réanimation (DNR), tous les hôpitaux sont tenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver un patient codé. Mais l’application des manœuvres habituelles de RCR à un patient infecté par le nouveau coronavirus sera problématique en raison de la nature de ces procédures. Lorsqu’une personne code dans un hôpital, une équipe entière se précipite pour effectuer plusieurs manœuvres afin de redémarrer le cœur et de stabiliser le patient. Mais un patient COVID-19 doit être traité différemment. Il ou elle pourrait infecter les médecins et les infirmières qui tentent de pratiquer la RCR et mettre en danger la vie de tous les autres patients. En effet, des gouttelettes contenant le virus peuvent se propager partout dans la pièce pendant la RCP. Le virus est très contagieux et peut survivre pendant des jours sur des surfaces.

Ce n’est pas le seul problème avec les patients COVID-19 qui codent. Les médecins et les infirmières devront se mettre dans l’équipement de protection le plus rapidement possible afin d’éviter l’infection, avant de se dépêcher pour sauver le patient. Au moment où ils parviennent à quelqu’un de coder, cette personne pourrait être au-delà de l’épargne. De plus, plus les patients atteints de COVID-19 subissent un arrêt cardiaque, plus les ressources seront consommées – et les hôpitaux manqueront rapidement d’équipement de protection.

C’est pourquoi plusieurs hôpitaux aux États-Unis envisagent déjà des commandes universelles de non-réanimation, selon le Washington Post, ce qui pourrait simplifier la logistique, en particulier dans les zones chaudes où les hôpitaux doivent traiter un nombre croissant de cas graves de COVID-19.

Le Northwestern Memorial Hospital de Chicago est un exemple où une commande globale du MRN pour COVID-19 est à l’étude. L’hôpital devrait toujours demander l’aide du gouverneur de l’Illinois, J.B. Pritzker, pour voir si la loi de l’État peut autoriser un tel changement de politique. Richard Wunderink, l’un des directeurs médicaux des soins intensifs de l’hôpital, a déclaré que l’état de santé des patients critiques atteints de COVID-19 connaît généralement une baisse régulière, et non des accidents soudains. Cela a donné aux médecins le temps de discuter avec les familles du risque de réanimation et de la façon dont le besoin d’utiliser un équipement de protection réduit les chances de sauver la vie d’une personne. De nombreux membres de la famille ont accepté de signer des ordres du MRN.

L’Hôpital universitaire George Washington a eu des conversations similaires, mais ils réaniment tous les patients COVID-19 pour le moment. Leur solution est d’utiliser une feuille de plastique pour créer une barrière entre le patient et les médecins. Ils ont également réduit le nombre de personnes s’occupant d’un patient qui codait.

Le rapport note que d’autres hôpitaux, dont Atrium Health dans les Carolines, Geisinger en Pennsylvanie et les réseaux régionaux Kaiser Permanente, étudient également des lignes directrices qui pourraient permettre aux médecins de passer outre les souhaits du patient ou de sa famille. Mais ils ne s’arrêteraient pas d’imposer un DNR à tous les patients atteints de coronavirus. Ne rien faire, en revanche, va à l’encontre de tout ce que les professionnels de la santé ont appris. Mais les hôpitaux pourraient bientôt devoir élaborer des politiques claires sur la façon de traiter la RCR sur les patients coronavirus critiques tout en s’assurant que les premiers intervenants ne soient pas infectés.

De nombreux hôpitaux envisagent un nouveau protocole pour décider de réanimer ou non un patient, conçu par le bioéthicien Scott Halpern à l’Université de Pennsylvanie. Il dit que deux médecins, dont celui qui prend soin du patient et celui qui ne l’est pas, devraient signer des ordres de non-réanimation. Ils devraient documenter le raisonnement et la famille doit être informée mais n’est pas tenue d’accepter.

S’il y a un point clé à retenir dans tout cela, c’est que tout le monde peut aider les hôpitaux à ne pas avoir à prendre des décisions aussi drastiques. Plus nous restons à la maison et évitons le contact avec les autres, plus vite nous aplatirons la courbe et donnerons aux médecins et aux infirmières plus de temps pour sauver leurs patients, y compris les personnes qui finiront par coder.

