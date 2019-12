Les idées de cadeaux numériques de dernière minute vous aideront à sauver Noël

Noël est arrivé! Vous vous êtes retrouvé invité à une fête de Noël de dernière minute? Vous avez complètement oublié quelqu'un? Peut-être que le bureau de poste n'a pas livré votre cadeau de dernière minute à temps hier. Quelle que soit la raison, il n’est pas trop tard pour obtenir un cadeau. Dans le même temps, de nombreux magasins sont fermés et la livraison en une journée n'est pas vraiment une option aujourd'hui. La réponse est de passer au numérique.

L'achat de cadeaux numériques peut sembler être la solution de facilité, mais les cadeaux numériques ont vraiment beaucoup d'attrait. Il y a beaucoup à offrir des abonnements de musique et de film aux cartes-cadeaux de certains des plus grands détaillants en ligne. Voici six excellentes idées de cadeaux numériques qui seront le point culminant des vacances de chacun.

Abonnement de trois mois à Spotify Musique en streaming gratuite

Offrez de la musique avec un abonnement de trois mois à Spotify Premium. Sans publicité et avec la possibilité de télécharger de la musique et des podcasts directement sur le stockage local, un abonnement Spotify ravira tout amateur de musique ou de podcast. Encore mieux, Spotify a organisé des listes de lecture et des radios d'artistes, supprimant tout le travail de la découverte de grands artistes et albums.

Carte-cadeau Amazon Le cadeau presque parfait

Laissez-les choisir la taille, la saveur ou le produit qu'ils souhaitent avec une carte-cadeau Amazon. Nous connaissons tous la sélection incroyable qu'Amazon propose. Des livres électroniques aux appareils électroménagers, offrir une carte-cadeau Amazon cette saison est le cadeau parfait pour quelqu'un sur qui vous êtes coincé. Si la personne que vous magasinez vit à distance, une carte-cadeau Amazon est une excellente option avec l'expédition directement à sa porte.

Abonnement Mubi Nouveaux films organisés chaque semaine

Obtenez un cinéphile que vous connaissez vraiment dans l'art-house avec un abonnement Mubi. Mubi est un service de streaming qui organise son site Web avec 30 films soigneusement sélectionnés chaque semaine. Ce service est idéal pour découvrir de nouveaux films ou redécouvrir de vieux classiques.

Xbox Game Pass Des tonnes de jeux pour un prix modique

Les jeux vidéo peuvent coûter cher. Heureusement, vous pouvez donner au joueur de votre vie plus de 200 jeux Xbox One et PC avec un abonnement mensuel au Xbox Game Pass. Les grands jeux proposés incluent des classiques anciens comme Age of Empires II Definitive Edition, ainsi que des superproductions modernes comme Gears 5. À partir de seulement 1,00 $ par mois pendant les trois premiers mois, cette idée de cadeau est une bulle.

Carte cadeau Google Play Store Téléchargez des applications, des films, des livres et plus encore

Les utilisateurs d'Android adorent leurs applications. Il est difficile de se tromper avec une carte cadeau Google Play lors de l'achat d'un fan Android. Des applications aux livres électroniques, la carte-cadeau Google Play Store est parfaite pour remplir n'importe quel bas.

Carte-cadeau App Store et iTunes parfaite pour les propriétaires d'iPhone et d'iPad

Les utilisateurs d'iOS méritent également un peu d'amour. L'App Store et la carte-cadeau iTunes peuvent être utilisées dans le vaste écosystème d'Apple. Il est parfait pour louer ou acheter des films, utiliser une nouvelle application pro pour macOS ou simplement s'amuser sur un iPhone.