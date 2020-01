Les images de gameplay de Godfall fuient, montrant quelques secondes de combat supplémentaires

Si vous vouliez un autre aperçu du prochain jeu PlayStation 5 Godfall, vous avez de la chance. Quelqu’un sur Reddit avec le nom d’utilisateur YeaQuarterDongIng a publié environ six secondes de nouvelles séquences de gameplay pour le titre. L’utilisateur affirme que les images proviennent d’une bande-annonce inédite dont il dispose et que ces images datent du début de 2019.

[GodFall] – Images de combat (une fraction des images d’une bande-annonce inédite que j’ai) de r / PS4

Godfall a été annoncé pour la première fois aux Game Awards 2019, en tant que premier titre officiel de PlayStation 5, bien qu’il arrive également sur PC via Epic Games Store. Développé par Counterplay Games et publié par Gearbox Software, Godfall se déroule dans un monde fantastique où les chevaliers retiennent l’apocalypse. C’est un jeu basé sur le butin, avec un accent sur le combat au corps à corps. Counterplay Games a précédemment déclaré que le studio en dirait plus sur Godfall au printemps 2020.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Counterplay Games utilise le SSD de la PlayStation 5 pour éliminer le besoin de charger des écrans, tandis que le combat au corps à corps profite des nouveaux retours haptiques et des déclencheurs adaptatifs du contrôleur PlayStation 5. Bien que nous ne connaissions pas la date exacte de sortie de Godfall, il est prévu comme titre de lancement de PlayStation 5. La PlayStation 5 devrait sortir dans le courant des vacances 2020.

Godfall: Date de sortie, bandes-annonces et actualités – Tout ce que vous devez savoir