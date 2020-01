Les images de l’iPhone 9 qui ont fui nous montrent exactement à quoi ressemblera le prochain iPhone d’Apple – .

Il n’y a peut-être pas eu beaucoup d’annonces mobiles passionnantes lors des CES Media Days cette année, mais bon – c’est à cela que servent les fuites. Mardi matin, Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) s’est associé à iGeeksBlog pour partager les premiers rendus de la rumeur de conception de l’iPhone 9 (ou iPhone SE 2). Comme prévu, le suivi de l’iPhone SE ressemble étonnamment à l’iPhone 8 – à tel point que vous ne pourrez peut-être pas faire la différence.

L’iPhone 9 aurait un écran de 4,7 pouces et des dimensions de 138,5 x 67,4 x 7,8 mm. Celles-ci sont pratiquement identiques aux dimensions de l’iPhone 8, mais le téléphone 2017 n’avait que 7,3 mm d’épaisseur.

La seule caractéristique qui pourrait différencier l’iPhone 9 de l’iPhone 8 est le panneau arrière en verre dépoli, reflétant celui de l’iPhone 11 Pro et remplaçant le panneau en verre brillant de l’iPhone 8. Cela signifie également que l’iPhone 9 prendra en charge la charge sans fil , ce qui est à prévoir pour la plupart des smartphones 2020.

Presque tout le reste du téléphone semble avoir été retiré directement de l’iPhone 8, y compris l’écran LCD sans encoche, la réintroduction de Touch ID, l’appareil photo à objectif unique, ainsi que la forme et la taille. Cela dit, les spécifications internes devraient voir une mise à niveau significative par rapport à l’iPhone 8, avec un processeur A13 Bionic à bord et probablement un appareil photo plus avancé que celui du téléphone de trois ans.

En ce qui concerne les informations de sortie, tous les signes indiquent que l’iPhone 9 sera lancé au premier semestre 2020. Après tout, Apple aurait au moins quatre modèles d’iPhone 5G alignés pour l’automne, il serait donc logique de donner ce modèle moins cher son heure sous les projecteurs avant que l’iPhone 12 ne frappe plus tard dans l’année.

