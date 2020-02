Les images du LG V60 ThinQ montrent une prise casque, une énorme batterie, plus

LG s’est retiré du MWC 2020 à la suite de l’épidémie de coronavirus, et il semble qu’il se prépare peut-être à lancer le LG V60 ThinQ.

Le pronostiqueur vétéran Evan Blass a posté deux captures d’écran prétendument d’une vidéo promotionnelle de LG, affirmant que les écrans montrent le LG Time ou le LG V60 ThinQ. Blass a publié les écrans sur Twitter (compte verrouillé), nous donnant un aperçu transparent à l’arrière du téléphone – l’effet de transparence ne fait pas partie de la conception réelle.

Les images montrent une batterie de 5000 mAh, ce qui serait 1000 mAh plus grand que les produits phares de LG 2019 (y compris le G8, G8X et V50 ThinQ). Espérons que LG augmente la vitesse de charge pour compenser la plus grosse batterie, sinon les utilisateurs attendront longtemps que leur téléphone se charge. Quoi qu’il en soit, la taille apparente de la batterie du V60 le mettrait également à la même capacité que la rumeur veut que le Samsung Galaxy S20 Ultra.

D’autres détails remarquables glanés de ces images incluent ce qui semble être une configuration de caméra arrière quadruple et quatre microphones. LG s’est concentré sur la lecture et l’enregistrement audio ces dernières années, donc la présence de ces microphones suggère qu’un enregistrement de haute qualité et de nombreuses options audio seront à nouveau présents.

En parlant d’audio, il semble que LG continuera à offrir un port 3,5 mm sur son nouveau produit phare, ce qui en fait un club en constante diminution. Samsung a récemment abandonné ce port sur ses produits phares, tandis que Xiaomi ne le propose que sur des produits phares abordables (par exemple, Mi 9T Pro).

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de l’arrivée du LG V60 ThinQ au MWC, comme l’ont déjà signalé des rapports en provenance de Corée en décembre et janvier. Quoi qu’il en soit, nous espérons que la marque coréenne intensifiera son jeu en 2020, en particulier en ce qui concerne la qualité de la caméra, les fonctionnalités logicielles et les prix.