Les images du Xiaomi Mi 10 Pro 5G révèlent une charge de 65 W, plus

Xiaomi lance généralement son téléphone phare de la série Mi en février ou mars, et il semble que nous ayons un aperçu majeur de son prochain appareil haut de gamme.

Un pronostiqueur Weibo (h / t: FoneArena) a téléchargé des images de ce qu’ils disent être le Xiaomi Mi 10 Pro 5G, et les filigranes et les emballages des images suggèrent en effet que c’est le nom. Découvrez les photos ci-dessous:

Les images montrent un certain nombre de détails clés sur l’appareil supposé à venir. Les caractéristiques visibles sur les images incluent la marque Hi Res Audio (selon le Mi Note 10), une caméra arrière quadruple offrant apparemment un capteur principal de 108 MP et une grille de haut-parleur en haut et en bas.

Nous pouvons également distinguer ce qui semble être un double écran incurvé avec une découpe de perforation sur le côté gauche. Une chose est sûre cependant, et c’est l’absence de boîtier de caméra pop-up. Nous ne pouvons pas tout à fait savoir si le téléphone a un blaster IR non plus, mais nous ne voyons certainement pas de port pour casque.

L’une des images du pronostiqueur montre également un chargeur de 65 W, ce qui signifie que le Xiaomi Mi 10 Pro 5G serait lié à l’Oppo Reno Ace pour la solution de charge la plus rapide sur papier. Le téléphone Oppo propose une batterie de 4000 mAh qui peut être chargée en 35 minutes, mais la taille de la batterie du Mi 10 Pro 5G est inconnue.

Xiaomi a utilisé son apparition au Snapdragon Tech Summit le mois dernier pour confirmer que le Mi 10 aura bien le chipset Snapdragon 865. Nous supposons donc que le Mi 10 et le Mi 10 Pro 5G sont soit le même téléphone, soit une partie de la même famille Mi 10. Néanmoins, aucune de ces images n’a encore été officiellement confirmée, vous devez donc toujours prendre cette dernière fuite avec un grain de sel.

