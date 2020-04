Les interrupteurs d’éclairage HomeKit d’Aqara sont maintenant disponibles! Voici comment économiser 20%.

Après une brève annonce sur Twitter à la fin de la semaine dernière, indiquant le 27 avril comme date de sortie, Aqara a lancé ses interrupteurs d’éclairage compatibles HomeKit en Amérique du Nord. Les commutateurs, qui sont maintenant disponibles sur Amazon, incluent plusieurs fonctionnalités uniques qui méritent d’être prises en compte, en particulier pour les personnes âgées.

Au total, Aqara a publié 4 interrupteurs d’éclairage HomeKit, dont chacun utilise ZigBee pour la connectivité au concentrateur Aqara requis. Commencer les choses est un interrupteur unipolaire qui est disponible à la fois en fil neutre et en option sans fil neutre. La variante de fil neutre comprend la surveillance de l’énergie et agit comme un répéteur sans fil ZigBee. L’option sans neutre échange ces extras pour une plus grande compatibilité, car de nombreuses maisons ont été construites avant d’en avoir une dans des boîtiers électriques.

Les deux autres interrupteurs d’éclairage commercialisés aujourd’hui offrent les deux options de câblage, mais sont fournis dans un boîtier bipolaire. Ces interrupteurs uniques à deux boutons donnent aux propriétaires la possibilité de combiner le câblage en un seul interrupteur, ce qui est bien adapté pour les maisons où un seul interrupteur contrôle une lumière et un ventilateur. Même si vous n’avez pas deux commutateurs à câbler, le poteau supplémentaire devrait toujours agir comme un bouton HomeKit, basculant tout ce que vous lui affectez.

Le lancement du produit d’aujourd’hui comprend également le cube Aqara. Bien qu’il ne soit pas compatible avec HomeKit, le Cube agit comme une télécommande qui peut activer et désactiver les accessoires Aqara via des gestes et des tapotements. Les gestes incluent le secouage du cube pour une action rapide et le retournement du cube sur une quantité de temps définie, similaire à la télécommande Nanoleaf.

Le prix des interrupteurs d’éclairage d’Aqara commence à 35,99 $ et peut être acheté maintenant auprès d’Aqara Direct via Amazon. Pour célébrer le lancement, Aqara a fourni à nos lecteurs un code promotionnel spécial, AQARAMID, qui prend 20% de réduction lors du paiement sur Amazon. Ce code est valable à partir d’aujourd’hui et est valable jusqu’au 2 mai 2020.

