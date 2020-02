Les iPhone 7 et 8 sont tout aussi puissants que les tout nouveaux téléphones Android, et les remises à neuf commencent à 160 $ ​​aujourd’hui – .

Les derniers iPhones d’Apple sont super élégants et ultra-rapides, mais ils sont également incroyablement chers avec des prix allant jusqu’à 1500 $ pour l’iPhone 11 Pro Max. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est que les iPhones d’Apple sont si puissants que même les anciens modèles d’il y a 2 et 3 ans sont encore plus rapides que la plupart des nouveaux téléphones Android de nos jours. Si vous voulez un nouvel iPhone génial sans vous ruiner, consultez les offres qu’Amazon exécute actuellement sur les reconditionnements. L’élégant et magnifique iPhone 7 commence à environ 160 $ ​​en ce moment, et le plus récent iPhone 8 coûte 239 $ et plus avec 64 Go de stockage. Si vous voulez un écran plus grand, l’iPhone 7 Plus commence à 229 $ et l’iPhone 8 Plus est d’environ 330 $. Tous ces téléphones sont déverrouillés en usine afin qu’ils fonctionnent sur n’importe quel réseau mobile, vous pourriez utiliser. Insérez simplement votre carte SIM et vous êtes prêt à partir! Gardez à l’esprit que ce sont des rénovations et que les quantités sont limitées, donc les prix changeront un peu à mesure que les vendeurs seront à court de téléphones.

Apple iPhone 7

Entièrement déverrouillé et compatible avec tous les opérateurs de votre choix (par exemple AT&T, T-Mobile, Sprint, Verizon, US-Cellular, Cricket, Metro, etc.).

L’appareil n’est pas livré avec un casque ou une carte SIM. Il comprend un chargeur et un câble de charge qui peuvent être génériques, auquel cas ils seront certifiés UL ou Mfi (Made for iPhone).

Inspecté et garanti pour avoir des dommages cosmétiques minimes, ce qui n’est pas perceptible lorsque l’appareil est tenu à bout de bras.

A passé avec succès un test de diagnostic complet qui garantit une fonctionnalité comme neuve et la suppression de toute information personnelle de l’utilisateur précédent.

Testé pour la santé de la batterie et garanti pour avoir une capacité de batterie minimale de 80%.

Apple iPhone 8

Entièrement déverrouillé et compatible avec tous les opérateurs de votre choix (par exemple AT&T, T-Mobile, Sprint, Verizon, US-Cellular, Cricket, Metro, etc.).

L’appareil n’est pas livré avec un casque ou une carte SIM. Il comprend un chargeur et un câble de charge qui peuvent être génériques, auquel cas ils seront certifiés UL ou Mfi («Made for iPhone»).

Inspecté et garanti pour avoir des dommages cosmétiques minimes, ce qui n’est pas perceptible lorsque l’appareil est tenu à bout de bras.

A passé avec succès un test de diagnostic complet qui garantit une fonctionnalité comme neuve et la suppression de toute information personnelle de l’utilisateur précédent.

Testé pour la santé de la batterie et garanti pour avoir une capacité de batterie minimale de 80%.

