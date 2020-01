Les iPhones 11 représentent 69% des ventes du quatrième trimestre, selon un rapport

Un rapport [PDF] de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) montre que l’iPhone 11 / Pro / Pro Max a dominé les ventes du quatrième trimestre 2019.

Ventes du 4e trimestre 2019

Les iPhones 11 représentaient 69% des ventes d’iPhones aux États-Unis, et l’iPhone 11 représentait à lui seul 39% de ce chiffre. Ces résultats sont basés sur une enquête auprès de 500 clients Apple aux États-Unis qui ont acheté un iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch entre octobre et décembre 2019.

Josh Lowitz, partenaire et co-fondateur du CIRP:

Les derniers modèles d’iPhone représentent plus des deux tiers des ventes du trimestre. Et l’iPhone 11 représentait plus de la moitié de cette part, avec 39% des ventes totales. C’est maintenant le modèle leader de la gamme de produits. Dans le même temps, l’iPhone 11 Pro et Pro Max ont chacun pris une part significative, tous deux à 15%.

L’iPhone XR, sorti en 2018, a inauguré un nouveau profil de taille et reste populaire à son prix réduit. Il y a un an, l’iPhone XR dominait le trimestre comme l’iPhone 11 cette année. L’iPhone XS et XS Max, alors nouveau, avait une part combinée un peu plus petite que l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max au cours du dernier trimestre.

Le prix de détail moyen pondéré du CIRP pour les iPhones aux États-Unis est de 809 $ US, soit une augmentation par rapport à 783 $ US au trimestre de septembre 2019, mais il ne dépasse pas le sommet d’Apple de 839 $ US par rapport au trimestre de décembre 2018.

