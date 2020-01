Les iPhones 2020 devraient présenter des écrans plus minces et peut-être plus écoénergétiques

Au moins certains nouveaux iPhones en 2020 comporteront des écrans tactiles fournis par LG, selon le site coréen The Elec: LG Display vise à mettre à niveau ses installations de production pour des panneaux OLED Gen-6 flexibles pour des écrans plus petits sur ses lignes E6 à Paju de la province de Gyeonggi. Pour cela, la firme ajoutera de nouveaux équipements d’ici début 2020 pour produire des panneaux tactiles intégrés, tout en passant à la technologie de fond de panier LTPO.

Comme les lignes E6 sont connues pour être exclusives à Apple, les écrans tactiles intégrés seront fournis aux nouveaux iPhones qui seront lancés l’année prochaine, selon des sources de l’industrie le 17 décembre.

Cela reflète un récent rapport du site coréen ETNews, qui affirmait que les soi-disant modèles d’iPhone 12 Pro adopteront une technologie qui permet aux circuits de l’écran tactile d’être directement modelés sur le panneau OLED sans avoir besoin d’une couche séparée, ce qui donne un affichage plus fin et réduction des coûts de production.

ETNews a déclaré qu’un modèle moins cher de 6,1 pouces, vraisemblablement l’iPhone 12, restera avec un écran traditionnel basé sur un film.

Il n’est pas clair si des écrans plus fins se traduiraient par des iPhones plus fins dans l’ensemble cette année. Notamment, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max sont en fait légèrement plus épais et plus lourds que l’iPhone XS et l’iPhone XS Max, respectivement, car Apple a inclus des batteries plus grandes dans ses derniers iPhones.

Le rapport d’aujourd’hui de The Elec affirme également que LG se prépare à passer à la technologie de fond de panier LTPO au cours du deuxième semestre de 2020. Le fond de panier est responsable de l’activation et de la désactivation de pixels individuels sur l’écran.

Le LTPO, ou oxyde polycristallin à basse température, a une structure Oxyde TFT qui utilise jusqu’à 15% moins d’énergie que le LTPS, ou du polysilicium à basse température, la technologie de fond de panier qu’Apple utilise actuellement. Naturellement, cela pourrait contribuer à des écrans plus économes en énergie et à une durée de vie de la batterie plus longue sur les iPhones 2020.

Les modèles Apple Watch Series 4 et Series 5 disposent déjà d’écrans LTPO. Le site Web d’Apple indique que la technologie permet aux modèles de la série 5 d’avoir la même durée de vie de la batterie jusqu’à 18 heures que les modèles de la série 4 malgré un affichage toujours allumé:

L’écran en poly-silicium et oxyde à basse température présente une architecture de pixels réinventée qui permet au taux de rafraîchissement de l’écran de passer de 60 Hz à une puissance de 1 Hz lorsque la montre est inactive. Un nouveau pilote basse consommation, une gestion de l’énergie ultra-efficace et un nouveau capteur de lumière ambiante fonctionnent ensemble pour que l’écran puisse rester toujours allumé avec jusqu’à 18 heures d’autonomie.Il n’est pas clair si LG sera prêt à produire en masse des écrans LTPO à temps pour les iPhones 2020.

2020 devrait être une grande année pour l’iPhone, avec des rumeurs pointant sur de nouvelles tailles et technologies d’affichage, un cadre métallique repensé similaire à l’iPhone 4, une détection 3D orientée vers l’arrière, une prise en charge 5G, jusqu’à 6 Go de RAM, et plus encore.

