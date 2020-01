Les iPhones sans carte SIM sont désormais admissibles à un financement sans intérêt de 24 mois avec la carte Apple

Comme indiqué sur Reddit, les modèles d’iPhone déverrouillés sans carte SIM sont désormais admissibles aux versements mensuels de la carte Apple, qui permettent aux clients d’acheter un iPhone avec la carte Apple et de le payer sur deux ans sans intérêt ni frais aux États-Unis. Auparavant, le plan de versement était limité aux iPhones activés par l’opérateur.

Lorsque vous utilisez des mensualités, le coût de votre nouvel iPhone est divisé en 24 mensualités sans intérêt. Chaque versement est inclus dans le paiement minimum de votre carte Apple et est dû chaque mois pendant 24 mois. Les versements mensuels sont facturés sur votre relevé Apple Card le dernier jour du mois.

Apple offrait déjà un financement iPhone sans intérêt via son programme de mise à niveau iPhone, mais le plan Apple Card présente quelques avantages, notamment la gestion des paiements dans l’application Wallet et aucun frais de retard. Les achats d’iPhone via les versements mensuels de la carte Apple donnent également droit à 3% de trésorerie quotidienne instantanée.

Comment afficher et payer les versements mensuels de la carte Apple

Le paiement d’un versement mensuel de la carte Apple est aussi simple que le paiement de votre paiement minimum ou plus chaque mois.

Pour voir et gérer vos versements mensuels Apple Card, effectuez une mise à jour vers iOS 13.2 ou une version ultérieure. Ensuite, ouvrez l’application Wallet, appuyez sur votre carte Apple, appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit et appuyez sur Versements.

L’écran des versements affiche le montant total payé jusqu’à présent, le solde restant, la date d’échéance et le montant de votre prochain versement mensuel, ainsi qu’un historique de vos paiements mensuels. Il existe également une option de paiement anticipé qui peut réduire le nombre de paiements, mais cela nécessite d’abord de payer le solde de votre carte Apple.

Si vous appuyez sur Total Financed, vous pouvez consulter d’autres détails comme une description de l’iPhone que vous avez acheté et combien d’argent quotidien vous avez reçu.

En tant que raccourci, lorsque vous achetez un iPhone avec des versements mensuels de la carte Apple, vous recevrez une notification sur l’iPhone ou l’iPad que vous utilisez pour gérer votre carte Apple, qui peut être utilisée pour afficher les détails du versement.

Les versements mensuels de la carte Apple sont disponibles pour les achats effectués dans les magasins Apple Store, Apple.com et via l’application Apple Store.

