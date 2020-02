Les itinéraires de transit d’Apple Maps arrivent en Europe

Les itinéraires de transit Apple Maps commencent à apparaître dans l’application pour les utilisateurs européens, comme en France, en Irlande et en Norvège (via MacRumors).

Directions de transit d’Apple Maps

Cette fonctionnalité signifie que les utilisateurs d’Apple Maps pourront voir les itinéraires de transport en commun pour plusieurs types de transports publics, comme les trains, les bus, les tramways et autres. Les heures de départ pour chaque type sont également disponibles.

Apple a une page Web qui répertorie tous les emplacements qui prennent en charge le transit Apple Maps. Les pays incluent la Belgique, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Irlande, le Luxembourg, l’Espagne, les Pays-Bas, la Norvège, l’Italie, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

