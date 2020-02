Les itinéraires de transit d’Apple Maps sont mis en ligne dans divers pays de l’UE

Au cours des dernières 48 heures, Apple Maps a étendu sa couverture des itinéraires de transit à travers l’Europe. En utilisant l’application, les voyageurs dans les villes de France, d’Allemagne, d’Espagne et peut-être d’autres pays de l’UE peuvent désormais accéder aux heures de départ et aux itinéraires de transit pour divers modes de transport public, notamment les bus, les tramways, les métros, etc.

Crédit d’écran: @guillamet

Apple n’a pas encore mis à jour sa liste officielle des emplacements pour lesquels Maps propose des données de Transit, peut-être parce que certaines des informations en temps réel sont toujours en cours de déploiement. Il y a eu quelques rapports selon lesquels certaines villes des pays susmentionnés affichent toujours une couverture de transit inégale.

Google Maps prend en charge les itinéraires de transport en commun depuis plusieurs années maintenant, mais «Apple Maps» n’a cessé de rattraper les informations de routage détaillées ces dernières années.

La couverture des transports en commun a commencé en 2015 avec un déploiement initial à Baltimore, Berlin, Boston, Chicago, Londres, Los Angeles, Mexico, New York, Philadelphie, San Francisco, Sydney, Toronto et Chine. Depuis lors, Apple a étendu la fonctionnalité à de nombreuses autres régions du monde.

(Merci, Mauricio!)

