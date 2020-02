Les jeux Bethesda Softworks sont retirés de NVIDIA GeForce Now, à l’exception de Wolfenstein: Youngblood

Alors que le service de streaming NVIDIA GeForce Now reçoit beaucoup d’attention peu de temps après la sortie des tests bêta, de plus en plus d’éditeurs retirent leurs jeux. Aujourd’hui, NVIDIA a confirmé sur ses forums que Bethesda Softworks tire la plupart de ses jeux de GeForce Now. La seule exception est Wolfenstein: Youngblood, qui restera pour le moment.

Bethesda Softworks est la branche d’édition de jeux de ZeniMax, publiant plusieurs franchises des studios des sociétés, y compris les jeux Fallout, Elder Scrolls, Wolfenstein et Doom. Bethesda Softworks n’est cependant pas le premier éditeur à se retirer, car Activision Blizzard a récemment retiré tous ses jeux, y compris Call of Duty: Modern Warfare, le jeu le plus vendu de 2019 aux États-Unis.

Tout n’a pas été une mauvaise nouvelle récemment, car CD Projekt Red a confirmé que le très attendu Cyberpunk 2077 prendrait en charge GeForce Now dès le premier jour. Nous continuerons à fournir des mises à jour au fur et à mesure que les éditeurs prendront en charge ou retireront le service. NVIDIA GeForce Now diffère de nombreux services de streaming en ce qu’il permet aux utilisateurs de diffuser leurs propres jeux PC qu’ils achètent, soit en sessions limitées gratuites ou avec des sessions prolongées à 5 $ par mois.