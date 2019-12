Les jeux Oculus Quest pourraient être encore plus nets dans un avenir proche

Pensez-y comme ceci: regardez quelque chose en ce moment et essayez de saisir les informations autour de votre centre de vision. Votre vision périphérique est décrite comme la zone en dehors du centre de focalisation, une partie de la vision moins définie qui vise à nous donner un meilleur aperçu de notre environnement sans avoir besoin de se concentrer directement sur eux. Le concept de rendu foveated prend une file d'attente de la façon dont nos yeux gèrent la vision périphérique en rendant le centre de l'écran dans la résolution la plus élevée, tandis que les bords extérieurs sont rendus à une résolution par la suite inférieure pour améliorer les performances sans affecter la qualité visuelle.

Grâce à une mise à jour du kit de développement, les développeurs d'Oculus Quest peuvent désormais autoriser l'Oculus Quest à décider quand utiliser le rendu Foveated fixe (FFR). UploadVR a remarqué ce changement dans la dernière mise à jour des outils de développement, et c'est probablement l'un des plus grands changements pour aider les développeurs à traduire plus facilement les jeux vers Quest depuis le lancement du système en octobre. Bien que vous n'ayez peut-être jamais entendu parler de FFR, vous l'avez probablement vu si vous avez déjà pris des captures d'écran sur votre Oculus Quest ou regardé autour des bords de l'écran.

Comme vous le verrez dans l'image ci-dessus, l'Oculus Quest possède plusieurs paramètres FFR qui rendront les bords de l'écran à une résolution inférieure. Auparavant, les développeurs devaient choisir l'un de ces quatre paramètres pour leur jeu afin d'améliorer les performances. Certains jeux, comme Vacation Simulator, utilisent un FFR plus élevé pour garder la résolution élevée et les objets autour de vous nets et clairs, mais si vous regardez une capture d'écran, vous remarquerez que tout ce qui se trouve à la périphérie de l'image est très pixellisé et bas résolution à la recherche.