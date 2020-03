Les Jeux Olympiques de 2020 officiellement reportés en raison d’une pandémie de coronavirus – .

Les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, qui doivent commencer le 24 juillet, ont officiellement été reportés.

C’est la première fois dans l’histoire que les Jeux Olympiques sont reportés, bien qu’ils aient été annulés en raison de guerres, y compris une fois pendant la Première Guerre mondiale et deux fois pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Comité International Olympique décidera quand les Jeux Olympiques de 2020 auront lieu dans les quatre prochaines semaines, mais le passage à 2021 semble probable.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Chaque événement ou rassemblement majeur qui doit avoir lieu au cours des prochains mois a été annulé ou reporté, mais il y a eu une récuse qui a apparemment refusé d’accepter la réalité: les Jeux olympiques. Les athlètes, les entraîneurs et les supporters attendaient tous l’annonce inévitable du comité, et après des semaines d’attente, l’annonce est finalement arrivée le lundi 23 mars. S’adressant à USA Today, le membre du Comité international vétéran des Jeux Olympiques, Dick Pound, a confirmé que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 seront reportés.

“Sur la base des informations fournies par le CIO [International Olympic Committee] a, le report a été décidé », a déclaré Pound lors d’un entretien téléphonique avec USA Today Sports. “Les paramètres pour l’avenir n’ont pas été déterminés, mais les Jeux ne commenceront pas le 24 juillet, autant que je sache.”

Pound a été le visage du comité tout au long de ce processus, et bien que rien ne soit encore finalisé, il dit qu’il est probable que les jeux se déplaceront jusqu’en 2021, avec des détails à venir dans les quatre prochaines semaines. “Cela se fera par étapes”, a-t-il ajouté. “Nous allons reporter cela et commencer à traiter toutes les ramifications de ce mouvement, qui sont immenses.”

Cette révélation de Pound intervient quelques heures seulement après que le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré dimanche qu’il avait exclu d’annuler complètement les jeux, mais qu’il prendrait les quatre prochaines semaines pour décider quoi faire des Jeux olympiques de Tokyo de 2020, qui devaient à l’origine débuter fermé le vendredi 24 juillet.

L’épidémie virale a fait des ravages dans le monde du sport. Aux États-Unis, le premier domino est tombé lorsqu’un joueur de la NBA a été testé positif pour le coronavirus le 11 mars, date à laquelle toute la saison de la NBA a été suspendue indéfiniment. Au cours de la semaine, tous les sports de printemps avaient également été annulés ou suspendus, y compris le baseball, le softball et même le tournoi de basket-ball universitaire de la NCAA. Aucun sport majeur n’est laissé debout, bien qu’aucune annulation ou report n’aura un impact aussi important que celui des Jeux Olympiques.

Comme le note USA Today, c’est la première fois que les Jeux olympiques sont suspendus, bien qu’ils aient été annulés en temps de guerre, y compris les Jeux olympiques de 1916 pendant la Première Guerre mondiale et les Jeux olympiques de 1940 et 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant que tel, il est compréhensible que ce comité ne veuille pas être responsable de retarder les Jeux olympiques pour la toute première fois à moins que cela ne soit complètement nécessaire, mais l’écriture était sur le mur il y a des semaines.

Source de l’image: Jae C Hong / AP / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.