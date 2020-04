Les joueurs de Pokémon Go peuvent désormais échanger des codes promotionnels en ligne

Aujourd’hui, Niantic a annoncé un nouveau site Web pour les joueurs de Pokémon Go afin d’échanger des codes promotionnels. Bien que les codes promotionnels fassent partie de Pokémon Go depuis la version bêta, cette fonctionnalité a été sous-utilisée. Les codes étaient rares et même lorsque les joueurs les obtenaient, s’ils utilisaient un appareil Apple, ils ne pouvaient pas les échanger. Depuis un certain temps maintenant, les joueurs espéraient que Niantic implémenterait la même solution que celle utilisée pour l’un de ses autres jeux AR, Ingress. Les joueurs d’Ingress ont depuis longtemps la possibilité de se connecter en ligne pour échanger leurs codes promotionnels et de recevoir gratuitement de nombreux articles utiles directement sur leur compte. Eh bien, le jour est enfin arrivé et maintenant tous les joueurs de Pokémon Go peuvent échanger des codes promotionnels, quel que soit leur appareil.

Pour célébrer, Niantic a publié le code promo suivant:

EMRK2EZWLVSSZDC5 expire le 10 avril 2020

Le joueur peut utiliser ce code en se connectant au site officiel d’échange de codes promotionnels Pokémon Go avec le compte Google, Facebook ou Niantic Kids qu’il utilise pour se connecter à Pokémon Go. Ensuite, entrez le code et vous serez récompensé avec des articles gratuits. Niantic continue de faire évoluer son approche du jeu dans le monde réel, tandis que la distanciation sociale est devenue une nécessité, et ce n’est qu’un moyen de plus pour permettre aux joueurs de s’engager avec ces jeux lorsqu’ils ne peuvent pas quitter leur domicile.

Êtes-vous impatient de pouvoir enfin utiliser les codes promotionnels dans Pokémon Go? Qu’aimeriez-vous voir venir du prochain code promo? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go afin que vous puissiez être le meilleur comme personne ne l’a jamais été!