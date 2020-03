Les joueurs disent que Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est pour les nostalgiques et trop simple pour les nouveaux arrivants

En 2005, un nouvel ensemble de jeux Pokémon sortait pour DS et Game Boy Advance: Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team et Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team. Aujourd’hui, un remake de ces jeux sortis sur Nintendo Switch sous la forme de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Contrairement aux jeux Pokémon précédents, ceux-ci ne comportent ni humains ni entraîneurs d’aucune sorte. Cela signifie que vous n’attrapez pas de Pokémon.

La prémisse principale est que vous vous réveillez pour découvrir que vous avez été transformé en Pokémon, et vous obtenez une démangeaison philanthropique pour former un groupe qui aidera à sauver d’autres Pokémon des donjons. Pour beaucoup de gens, les jeux classiques ont fourni un voyage amusant et même émotionnel qui occupait une place spéciale dans leur cœur.

Alors que de nombreux fans des jeux originaux aiment la nostalgie de ce remake, beaucoup de gens qui jouent à cette version pour la première fois ne sont pas très impressionnés. Entre autres choses, les joueurs critiques disent que le jeu n’est pas assez difficile ou intéressant pour les adultes. Ce qui, vous le savez, constitue une bonne partie de la base de fans de Pokémon.

Dans cet article, je vais d’abord détailler mes premières impressions du jeu, puis plonger dans les critiques des autres joueurs.

Premières impressions

Comme beaucoup d’autres personnes, j’ai précommandé le jeu et je l’ai joué toute la matinée. Au moment où j’ai allumé mon Switch, j’ai été submergé par l’excitation, désireux de revivre l’aventure que j’avais vécue enfant. Depuis que j’ai terminé la démo presque dès sa sortie il y a quelques semaines, j’ai pu continuer ce matin là où la démo s’était arrêtée. Je dois dire que le test de personnalité a été ma partie préférée jusqu’à présent.

J’adore le look aquarelle du monde et j’ai aimé revisiter les zones familières dans ce nouveau style artistique. Cependant, je dois dire que je me suis déjà un peu ennuyé. Certes, je ne joue pas au jeu depuis très longtemps. Cela peut reprendre. Mais étant donné que je l’avais déjà fait de manière décente à travers la phase de tutoriel en terminant la démo, ce n’est pas trop encourageant.

Le jeu est assez répétitif; vous prenez des missions et plongez dans des donjons pour sauver vos compagnons bestioles. Le style de combat est très différent des jeux Pokémon de base comme Sword and Shield. D’une part, vos coéquipiers peuvent attaquer par eux-mêmes, et le Pokémon principal par défaut attaque toujours avec son premier mouvement à moins que vous ne preniez le temps de contrôler votre moveset lorsque vous rencontrez un ennemi.

Maintenant, si vous êtes un joueur occasionnel ou que vous cherchez simplement quelque chose de froid et de relaxant, Pokémon Mystery Dungeon DX fera l’affaire. Cependant, je dois être d’accord avec certains des acteurs les plus critiques. Ce jeu donne l’impression qu’il n’est destiné qu’aux enfants et n’offre pas suffisamment de complexité pour être plus qu’un jeu occasionnel pour les fans de Pokémon de longue date. Cela étant dit, j’ai encore besoin de passer plus de temps avec le jeu et de voir s’il se développe sur moi.

Notre revue officielle du jeu sortira la semaine prochaine. N’oubliez pas de vérifier à l’époque et de voir ce que nous en pensons. D’ici là, voyez ce que les autres joueurs disent du jeu:

Avis des joueurs

Les jeux Pokémon ont été assez polarisés aux yeux des fans au cours des dernières années. Cela est très apparent lorsque l’on regarde les scores de Metacritic. Au moment d’écrire ces lignes, Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX a 32 avis positifs et 21 avis négatifs, ce qui lui donne un score utilisateur moyen de 6,0. C’est assez mauvais. Voici ce que les gens disent:

Qu’est-ce que tu penses?

Êtes-vous intéressé par Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX? Allez-vous jouer ce week-end? Parlez-nous en ci-dessous.