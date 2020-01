Les législateurs européens veulent forcer tous les smartphones à avoir le même port de charge, Apple défend Lightning

Dans le but de réduire les déchets et d’augmenter la commodité, les législateurs européens débattront aujourd’hui de la question de savoir si tous les smartphones, tablettes et autres appareils portables devraient avoir un port de charge standard tel que USB-C.

Au moins certains membres du Parlement européen souhaitent des “mesures contraignantes” qui garantissent qu’un type de chargeur est compatible avec tous les appareils portables, car l’approche précédente de la Commission européenne consistant simplement à “encourager” les entreprises technologiques à développer une solution standardisée “était loin de la objectifs des colégislateurs “, selon un briefing publié aujourd’hui sur le site Internet du Parlement européen.

Les ports de charge proposés pour les appareils portables incluent Micro-USB, USB-C et le connecteur Lightning.

Il y a près d’un an, Apple a déclaré qu’une réglementation qui obligerait tous les smartphones à avoir le même port de charge “gèlerait l’innovation”, serait “mauvaise pour l’environnement” et “perturberait inutilement les clients”.

Plus d’un milliard d’appareils Apple ont été expédiés à l’aide d’un connecteur Lightning en plus de tout un écosystème de fabricants d’accessoires et d’appareils qui utilisent Lightning pour servir nos clients collectifs. Nous voulons nous assurer qu’aucune nouvelle législation n’entraînera l’envoi de câbles ou d’adaptateurs externes inutiles avec chaque appareil, ni ne rendra obsolètes les appareils et accessoires utilisés par des millions d’Européens et des centaines de millions de clients Apple dans le monde. Cela entraînerait un volume sans précédent de déchets électroniques et incommoderait grandement les utilisateurs. Être contraint de perturber cet énorme marché de clients aura des conséquences bien au-delà des objectifs déclarés de la Commission.

À partir de 2009, Apple a dirigé les efforts de l’industrie pour travailler ensemble afin de promouvoir une solution de charge commune. Et avec l’émergence de l’USB Type-C, nous nous sommes engagés aux côtés de six autres sociétés que tous les nouveaux modèles de smartphones exploiteront cette norme via un connecteur ou un ensemble de câbles. Nous pensons que cet effort collectif de la part de nombreuses entreprises leaders du secteur est meilleur pour l’innovation, meilleur pour les consommateurs et meilleur pour l’environnement.

Un vote sur la question aura lieu lors d’une prochaine session parlementaire. Alors que certains membres souhaitent que la politique soit réglementée, obligeant des entreprises comme Apple à s’y conformer, il est toujours possible qu’elle soit mise en œuvre avec une approche volontaire, qui pourrait simplement être ignorée, selon la Commission européenne.

Les législateurs européens envisagent des réglementations similaires depuis au moins 2009.

.