Les législateurs européens votent massivement en faveur de la norme de câble de charge, malgré les protestations d’Apple

Malgré les critiques d’Apple, les législateurs européens ont voté massivement en faveur de nouvelles règles pour établir un chargeur commun pour tous les fabricants d’appareils mobiles à travers l’Europe (via .).

Les membres du Parlement européen ont voté par 582-40 pour une résolution exhortant la Commission européenne, qui rédige les lois de l’UE, à garantir que les consommateurs de l’UE ne sont plus obligés d’acheter de nouveaux chargeurs avec chaque nouvel appareil.

La résolution a déclaré que les accords volontaires dans l’industrie avaient considérablement réduit le nombre de types de chargeur, mais n’avaient pas abouti à une norme commune.

La Commission devrait adopter de nouvelles règles d’ici juillet, a déclaré la résolution du législateur, appelant à “un besoin urgent d’une action réglementaire de l’UE pour réduire les déchets électroniques, donner aux consommateurs les moyens de faire des choix durables et leur permettre de participer pleinement à un fonctionnement efficace et efficace”. marché interne.”

Les ports de charge proposés pour les appareils portables incluent Micro-USB, USB-C et le connecteur Lightning. La résolution de jeudi n’a pas précisé quelle devrait être la norme de charge mobile, mais les appareils mobiles non Apple et de plus en plus d’ordinateurs portables et de tablettes sont chargés par USB-C, il est donc très peu probable que l’UE choisisse le connecteur Lightning d’Apple.

La semaine dernière, Apple a repoussé les propositions de mesures contraignantes pour que les smartphones, tablettes et autres appareils portables utilisent un port de charge normalisé tel que l’USB-C.

Dans un communiqué, Apple a déclaré que l’industrie était déjà en train de passer à l’USB-C et que la réglementation visant à forcer la conformité étoufferait l’innovation, nuisant aux consommateurs européens. Apple a également affirmé qu’une telle décision “créerait un volume sans précédent de déchets électroniques et gênerait considérablement les utilisateurs”.

La Commission européenne, qui agit en tant qu’exécutif de l’UE, fait pression pour un chargeur commun depuis plus d’une décennie. Cependant, la dernière résolution rend la législation plus probable, l’exécutif européen ayant inclus la norme commune de chargeur comme l’une des actions qu’il prévoit pour cette année.

