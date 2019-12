Les législateurs ne pensent pas que Facebook doit suivre constamment votre position

Les législateurs ont déclaré à Facebook que cela devrait donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données. Il a suivi le géant des médias sociaux expliquant dans une lettre pourquoi il estime les emplacements des utilisateurs, même lorsqu'ils ont rejeté le suivi de l'emplacement (via CNBC).

Dans une lettre au sénateur Josh Hawley (R-Mo) et au sénateur Chris Coons (D-Del), la firme de Mark Zuckerburg a déclaré qu'elle ne permettait pas aux utilisateurs de désactiver les publicités géolocalisées. Cependant, les utilisateurs peuvent empêcher l'entreprise de collecter leur emplacement précis. La lettre disait:

Par nécessité, pratiquement toutes les publicités sur Facebook sont ciblées en fonction de l'emplacement, bien que le plus souvent, les publicités ciblent des personnes d'une ville particulière ou d'une région plus grande. Sinon, les gens de Washington, D.C., recevraient des publicités pour des services ou des événements à Londres, et vice versa. »