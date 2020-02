Les LG K61, K51S et K41S sont des lancements imminents de 2020 sous la série K

LG a annoncé le 18 février 2020 qu’il allait introduire trois nouveaux smartphones, le LG K61, K51S et le K41S, dans le cadre de sa série LG K, lancée en 2016. Les trois smartphones se ressemblent en termes d’écran, qui est de 6,5 pouces, le quad-caméra installé sur le dos et la batterie 4000mAh.

Le LG K61 a un rapport d’aspect de 19,5: 9 avec une découpe de perforation dans son écran avant qui abrite la caméra selfie. Il fonctionne sur un processeur octa-core de 2,3 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go / 128 Go de stockage de données. La configuration à quatre caméras comprend un capteur principal 48MP, un capteur super large 8MP, un capteur macro 2MP et un capteur de profondeur 5MP. Le tireur orienté vers l’avant est de 16 MP.

Le LG K51S offre un rapport d’aspect de 20: 9 et fonctionne sur le même processeur octa-core de 2,3 GHz, avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible jusqu’à 2 To via une carte microSD. La configuration à quatre caméras comprend un capteur principal 32MP, un capteur super large 5MP, un capteur macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Le tireur selfie est de 13MP.

Le LG K41S offre un rapport d’aspect de 20: 9 avec un écran d’affichage de 6,5 pouces doté d’une résolution HD +. Il fonctionne sur un processeur octa-core à 2,0 GHz avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne pouvant être étendu jusqu’à 2 To via une carte microSD. Le quad-caméra à l’arrière est livré avec un flash LED, et la configuration comprend un capteur principal 13MP, un capteur super large 5MP, un capteur macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. La caméra selfie est de 8MP.

LG n’a pas encore dévoilé le prix des nouveaux smartphones de la série K. Ils n’ont pas non plus parlé des dates de sortie. Mais il est prévu que les smartphones LG K-series: LG K61, LG K51S, LG K41S arriveront aux États-Unis au deuxième trimestre 2020.

Rs. 9 000

Rs. 15 000

En rupture de stock

Flipkart

Rs. 4 999

Rs. 9 990

En rupture de stock

Flipkart

Rs. 4 315

Rs. 9 999

en stock

Flipkart