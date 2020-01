Les livraisons de Mac au quatrième trimestre 2019 dans un contexte de croissance globale du marché des PC

Les livraisons mondiales de Mac d’Apple ont diminué au quatrième trimestre de 2019, selon de nouvelles estimations de livraison de PC partagées cet après-midi par Gartner.

Apple a expédié environ 5,26 millions de Mac au cours du trimestre, contre 5,43 millions au même trimestre de l’année précédente, soit une baisse de 3%.

Estimations préliminaires d’expédition de Gartner dans le monde entier pour les fournisseurs de PC au 4T19 (en milliers d’unités)

La part de marché d’Apple a également diminué, passant de 7,9% au quatrième trimestre 2018 à 7,5% au quatrième trimestre 2019. La baisse des livraisons d’Apple intervient alors que le marché global des PC a connu une croissance pour la première fois depuis 2011, tirée par la demande de mises à niveau vers Windows 10.

Apple a maintenu sa position de quatrième fournisseur de PC au monde, derrière Lenovo, HP et Dell, qui ont tous connu une croissance d’une année à l’autre.

Lenovo était le premier fournisseur de PC avec 17,5 millions de livraisons et 24,8% de part de marché, suivi par HP avec 16,1 millions de livraisons et 22,8% de part de marché et Dell avec 12,1 millions de PC livrés et 17,2% de part de marché.

Asus et Acer sont venus après Apple avec environ quatre millions d’ordinateurs expédiés chacun et 5,8 et 5,7% de part de marché, respectivement. Mis à part une légère baisse des livraisons d’Asus, Apple a été le seul grand fournisseur de PC à voir les livraisons du quatrième trimestre 2019 chuter.

Tendance des parts de marché d’Apple: 1T06-4T19 (Gartner)

Apple s’en sort un peu mieux aux États-Unis, avec des livraisons à peu près stagnantes. Apple a expédié 2,13 millions de Mac aux États-Unis, en hausse de 0,8% par rapport aux 2,11 millions qu’il a expédiés au quatrième trimestre de 2018. Apple est le quatrième fournisseur aux États-Unis, après HP, Dell et Lenovo, avec Microsoft entrant. derrière Apple. Les expéditions globales de PC aux États-Unis ont également augmenté de 4,6% d’une année sur l’autre.

Estimations préliminaires d’expédition de Gartner aux États-Unis pour les fournisseurs de PC pour le 4T19 (milliers d’unités)

Pour l’ensemble de 2019, les livraisons mondiales de Mac d’Apple ont baissé de 0,9%, Apple livrant environ 18,4 millions de Mac au cours de l’année, contre 18,5 millions en 2018. La part de marché globale d’Apple en 2019 s’est établie à 7%, Apple occupant la quatrième place. après Lenovo (63 millions de PC livrés), HP (58 millions de PC livrés) et Dell (44 millions de PC livrés).

Estimation préliminaire des expéditions d’unités de fournisseurs de PC dans le monde entier de Gartner pour 2019 (en milliers d’unités)

À l’avenir, Gartner estime que le marché des PC continuera de décliner, malgré la croissance de cette année, bien que les nouvelles technologies comme les PC pliables soient “quelque chose à surveiller”.

L’innovation de produit est l’un des facteurs clés qui permettra au marché global des PC de maintenir une croissance durable. Nous avons déjà commencé à le voir à travers les “ ordinateurs portables pliables ” présentés au CES la semaine dernière, ainsi que des initiatives qui rendent les PC aussi simples que les smartphones en permettant aux utilisateurs d’être toujours connectés et en garantissant une autonomie de batterie sans souci. De telles innovations qui changent le comportement des utilisateurs et créent de nouveaux segments de produits sont à surveiller en 2020 et au-delà, IDC a également publié ses propres estimations d’expédition cet après-midi, notant une baisse similaire des ventes d’Apple. Les données d’IDC suggèrent qu’Apple a livré 4,72 millions de Mac au quatrième trimestre 2019, contre 4,98 millions au même trimestre de l’année précédente.

IDC note également la même baisse des livraisons totales de 2019 par rapport à 2018, suggérant qu’Apple a expédié environ 17,7 millions de Mac au cours de l’année, contre 18 millions en 2018.

Il est important de noter que les données de Gartner et IDC sont estimées et ne reflètent pas les ventes d’Apple, bien que, historiquement, elles ne soient pas loin. Auparavant, nous pouvions vérifier les données estimées sur les expéditions lorsque Apple fournissait des communiqués de résultats trimestriels avec des informations réelles sur les ventes de Mac, mais Apple ne décompose plus les ventes unitaires pour l’iPhone, l’iPad et le Mac, ce qui rend impossible de déterminer les chiffres de vente exacts.

Les ventes d’Apple ont diminué en 2019 malgré la sortie de plusieurs nouveaux modèles de MacBook, dont le nouveau MacBook Pro 16 pouces et le nouveau Mac Pro. On ne sait pas encore ce que Apple prévoit pour 2020, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas entendu de rumeurs de mises à niveau Mac suggérant une augmentation significative des ventes à l’horizon.

