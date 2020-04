Les livraisons de Mac baissent de 20% au premier trimestre 2020 en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement

La pandémie a conduit de nombreuses personnes à travailler à domicile et une forte augmentation de la demande d’ordinateurs, de webcams, de claviers, de souris et d’autres technologies pour soutenir les travailleurs à domicile. Cependant, il semble que l’impact de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement a empêché l’industrie de suivre la nouvelle demande de produits.

Un nouveau rapport de la société d’analyse Canalys montre que, bien que la demande d’ordinateurs Apple soit élevée, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une baisse de 21% des expéditions au cours du premier trimestre de 2020. Alors que la société avait vendu plus de quatre millions de Mac au premier trimestre de l’année dernière année, les unités sont tombées à 3,2 millions en 2020.

“Le classement des meilleurs fournisseurs est resté stable, Lenovo étant toujours en tête du marché des PC avec 12,8 millions d’unités expédiées. HP est arrivé deuxième avec 11,7 millions d’unités, suivi de Dell avec 10,5 millions d’unités. Parmi les cinq premiers, Apple a été le plus durement touché au premier trimestre, comme ses livraisons ont chuté de plus de 20% à 3,2 millions d’unités. “

Rushabh Doshi, directeur de recherche chez Canalys, explique qu’une offre restreinte de puces Intel et la fermeture d’usines chinoises ont entraîné une pénurie d’approvisionnement pour les travailleurs et les étudiants à la recherche d’ordinateurs à la fermeture des entreprises et des écoles.

“L’industrie du PC a été stimulée par le verrouillage mondial de COVID-19, avec des produits qui ont volé sur les étagères tout au long du premier trimestre … Mais les fabricants de PC ont commencé 2020 avec une offre limitée de processeurs Intel, causée par une transition bâclée vers des nœuds 10 nm. exacerbée lorsque les usines en Chine n’ont pas pu rouvrir après les vacances du Nouvel An lunaire. Le ralentissement de l’offre s’est accompagné d’une demande accélérée, car les entreprises ont été soudainement obligées d’équiper une main-d’œuvre nouvellement éloignée, passant des commandes urgentes pour des dizaines de milliers de PC. Des enfants aussi , avaient besoin de leur propre PC, car les écoles fermaient et que les cours étaient en ligne. L’urgence de la demande des secteurs de la consommation et du commerce, combinée à la pénurie d’approvisionnement, signifiait que le coût des appareils n’était plus la considération principale. facteur le plus important. “

Ishan Dutt, analyste chez Canalys, déclare que, une fois que l’offre répondra à la demande, le reste de l’année sera une période précaire pour les fabricants de matériel. Les entreprises et les écoles devraient rester fermées et les employés et les étudiants fraîchement équipés de la technologie dont ils ont besoin, la demande va probablement chuter pour de nombreuses catégories qui sont actuellement très recherchées.

“Alors que nous entrons dans le deuxième trimestre, les contraintes de production en Chine se sont atténuées. Mais la hausse de la demande de PC observée au premier trimestre ne devrait pas être durable et le reste de l’année semble moins positif. Peu d’entreprises dépenseront en technologie pour leurs bureaux , tandis que de nombreuses maisons auront été récemment équipées. Une récession mondiale a commencé – les entreprises feront faillite, avec des millions de nouveaux chômeurs. Même les gouvernements et les grandes entreprises devront prioriser les dépenses ailleurs. De nombreuses parties de l’industrie de la technologie ont profité de la première partie de cette période de verrouillage extraordinaire, mais nous prévoyons une baisse significative de la demande au deuxième trimestre 2020. Avec la réouverture des usines et la quasi-pleine vitesse en Chine, les fournisseurs de PC auront du mal à gérer correctement la chaîne d’approvisionnement et la production au cours des trois prochains à six mois. “

Vous pouvez consulter le rapport complet dans la salle de presse de Canalys.