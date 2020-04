Les livraisons de Mac devraient diminuer de plus de 20% alors que la demande augmente au premier trimestre 2020

Les livraisons de Mac d’Apple auraient baissé de plus de 20% au premier trimestre 2020, selon les nouvelles données partagées par Canalys cette semaine. Les fermetures d’entreprises et d’usines à travers le monde ont provoqué “de graves retards de production et des problèmes logistiques”, entraînant une chute de 8% des expéditions de PC dans le monde.

Le classement des principaux fournisseurs est resté stable, Lenovo continuant de dominer le marché des PC avec 12,8 millions d’unités expédiées. HP est arrivé deuxième avec 11,7 millions d’unités, suivi de Dell avec 10,5 millions d’unités.

Apple a expédié environ quatre millions de Mac au premier trimestre 2019, tombant à 3,2 millions au premier trimestre 2020, soit une baisse de 21%. Il s’agit d’une baisse d’une année à l’autre plus importante que celle observée par les cinq autres principaux fournisseurs, notamment Lenovo, HP, Dell et Acer.

Malgré la baisse des livraisons, la demande a grimpé en flèche au premier trimestre 2020, tirée par les exigences de travail à distance et d’apprentissage à partir de mesures de verrouillage strictes à travers le monde. Canalys prévoit que les fournisseurs feront état de bénéfices sains au cours des prochaines semaines, les pourcentages de marge opérationnelle atteignant des sommets sans précédent.

Canalys note également que «de nombreuses autres technologies domestiques» ont connu une croissance importante dans le contexte du passage au travail et à l’apprentissage à domicile. Cela comprend les écouteurs, les webcams, les imprimantes et les moniteurs, ainsi que les solutions logicielles de travail à domicile pour la collaboration, les bureaux virtuels, l’accès à distance et la sécurité. Apple, cependant, ne produit pas de produits pour bon nombre de ces catégories.

Selon Ishan Dutt, analyste chez Canalys, il est peu probable que la demande de l’industrie des PC reste aussi forte qu’au premier trimestre.

À l’aube du deuxième trimestre, les contraintes de production en Chine se sont atténuées. Mais la hausse de la demande de PC observée au premier trimestre ne devrait pas se maintenir et le reste de l’année semble moins positif. Peu d’entreprises dépenseront en technologie pour leurs bureaux, tandis que de nombreuses maisons auront été récemment équipées. Une récession mondiale a commencé – les entreprises feront faillite, avec des millions de nouveaux chômeurs. Même les gouvernements et les grandes entreprises devront prioriser les dépenses ailleurs.

Les données de Canalys sont basées sur une analyse de la chaîne d’approvisionnement et des enquêtes auprès des consommateurs. Apple ne divulgue plus les ventes d’iPhone, d’iPad et de Mac, ce qui signifie que les estimations des analystes ne peuvent pas être confirmées par des données de vente spécifiques.

