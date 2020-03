Les livraisons mondiales de téléphones intelligents connaissent la plus grosse chute jamais enregistrée en février 2020

Selon les nouvelles données partagées aujourd’hui par Strategy Analytics, les expéditions mondiales de smartphones ont chuté d’environ 38% en février 2020, marquant ainsi la plus forte chute de l’histoire du marché mondial des smartphones.

Les entreprises de smartphones ont expédié environ 61,8 millions d’unités en février 2020, contre 99,2 millions d’unités en février 2019.

La demande de smartphones en Asie a fortement chuté en février, entraînant un effondrement important des ventes, la baisse de la demande en Asie entraînant une baisse des expéditions à travers le monde. Certaines usines asiatiques n’ont pas été en mesure de fabriquer des smartphones en raison de quarantaines et de restrictions de voyage et les clients n’ont pas pu ou n’ont pas voulu quitter leur domicile pour visiter les magasins de détail et acheter de nouveaux appareils.

“Février 2020 a vu la plus forte chute de l’histoire du marché mondial des smartphones. L’offre et la demande de smartphones ont plongé en Chine, se sont effondrées en Asie et ont ralenti dans le reste du monde. C’est une période que l’industrie des smartphones voudra oublier. . “

Yiwen Wu, analyste principal chez Strategy Analytics, a déclaré que bien qu’il y ait maintenant des signes de reprise en Chine, les livraisons mondiales de smartphones devraient rester faibles tout au long de mars 2020, car de nombreux pays sont toujours aux prises avec le coronavirus.

Les magasins Apple de plusieurs pays, dont les États-Unis, sont fermés pour le moment et des millions de consommateurs sont bloqués ou ne peuvent pas acheter de nouveaux appareils.

Yiwen Wu, analyste principal chez Strategy Analytics, a ajouté: “Malgré des signes timides de reprise en Chine, nous nous attendons à ce que les expéditions mondiales de smartphones restent faibles en mars 2020. La peur des coronavirus s’est propagée en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, et des centaines de des millions de consommateurs aisés sont bloqués, incapables ou réticents à acheter de nouveaux appareils. L’industrie des smartphones devra travailler plus que jamais pour augmenter les ventes dans les prochaines semaines, telles que les ventes flash en ligne ou de généreuses remises sur le regroupement avec des produits chauds comme les montres connectées . “

Apple a déclaré en février que ses revenus du trimestre de mars n’atteindraient pas ses objectifs de revenus, bien que nous ne sachions pas jusqu’où les terres cibles d’Apple seront inférieures avant son appel de résultats d’avril.

.