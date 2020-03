Les livres électroniques de Sesame Street sont gratuits sur Amazon, Google Play et d’autres plateformes

De nombreuses entreprises et organisations s’efforcent de rendre les films, les émissions de télévision, les livres et autres divertissements gratuits (ou moins chers, au moins) pour les personnes bloquées à la maison pendant l’épidémie de coronavirus. Sling TV propose des films et des émissions de télévision gratuits, 24 Hour Fitness a rendu certaines de ses fonctionnalités premium gratuites pour tout le monde, et maintenant les créateurs de Sesame Street ont réalisé plus de 100 livres électroniques gratuits sur diverses plateformes.

Sesame Workshop a annoncé hier que “plus de 110” livres électroniques gratuits de Sesame Street sont désormais disponibles sur toutes les principales plates-formes, notamment Amazon Kindle, Apple Books, Barnes & Noble Nook, Google Play et Kobo. Google Play ne semble avoir que 95 titres gratuits, mais bon, nous ne nous plaignons pas.

Les livres couvrent un large éventail de sujets, y compris les mathématiques, la musique, l’écriture et les animaux, il devrait donc y avoir quelque chose d’intéressant pour à peu près n’importe quel enfant. Vous pouvez trouver les livres en recherchant “Sesame Street” sur votre librairie préférée ou en cliquant sur les liens ci-dessous.